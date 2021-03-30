https://ria.ru/20210330/kndr-1603500307.html

Эксперты назвали ракетные пуски КНДР сигналом для администрации Байдена

Эксперты назвали ракетные пуски КНДР сигналом для администрации Байдена

Ракетные пуски КНДР были сигналом для администрации Джо Байдена о том, что у Пхеньяна есть ресурсы для отражения возможной агрессии, отметили эксперты в ходе... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:45

2021-03-30T17:45

2021-03-30T17:45

владимир евсеев

совет безопасности оон

джо байден

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602951354_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_27d0787d8f96f7e61ad152497f0a3126.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ракетные пуски КНДР были сигналом для администрации Джо Байдена о том, что у Пхеньяна есть ресурсы для отражения возможной агрессии, отметили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".Северная Корея из района населенного пункта Сондок, который находится в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, 25 марта провела два пуска баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли урона воздушным и морским судам. Дальность полета оценивается в 450 километров, высота – до 100 километров. Япония заявила решительный протест, указав, что пуски угрожают миру и безопасности страны и региона и являются нарушением резолюций СБ ООН. Это первый пуск баллистической ракеты в этом году и второй ракетный пуск в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты. Госдепартамент США осудил ракетные пуски КНДР и заявил, что они ведут к эскалации.По его мнению, все это происходит в нездоровом внешнеполитическом контексте. Сейчас ситуацию в регионе определяют попытки США "сколотить" военно-политический альянс против Китая, однако если Япония солидаризировалась с США, то Южная Корея вынуждена считаться с геополитическими реалиями: Китай является ее крупнейшим экономическим партнером, указал эксперт. Кроме того, он напомнил, что после того, как Южная Корея предоставила свою территорию для размещения американских противоракетных комплексов, Китай ввел определенные санкции, которые почувствовали отдельные отрасли южнокорейской экономики. Как по экономическим, так и по политическим причинам Южная Корея "очень бы не хотела вовлекаться в политический аспект того, что затевают США", добавил Жебин."На мой взгляд, Северная Корея хотела в том числе продемонстрировать новой администрации в Вашингтоне, что она готова к продолжению спокойного переговорного процесса и способна себя вести сдержанно, но если американо-южнокорейские маневры будут расширяться и если администрация Байдена мыслит категориями полного необратимого ядерного разоружения Северной Кореи и исходит из того, что первый шаг должна сделать Северная Корея, сократив свой ядерный потенциал, то в этом плане американцы заблуждаются", - отметил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов.Демонстрация силы со стороны Пхеньяна состоялась не в марте, а еще в октябре, когда на параде впервые были показаны два новых ракетных комплекса, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.При этом в марте, по его мнению, были пуски оперативно-тактических ракет. "Тем не менее сам по себе пуск тоже показателен: он говорит о том, что могли быть испытаны не только оперативно-тактические ракеты, которые на самом деле США не сильно пугают – могли быть испытаны те ракеты, которые были показаны на параде в октябре прошлого года. В первую очередь, речь идет о ракете "Хвасон-16", которая представляет реальную угрозу Соединенным Штатам", - указал Евсеев."Северная Корея сейчас имеет оружие, которое способно угрожать США, однако его реальная боевая эффективность, с моей точки зрения, пока не является высокой. Поэтому есть возможность договариваться. Но договариваться в условиях, когда США полностью встают на сторону Южной Кореи и Японии, практически невозможно", - отметил эксперт.По его словам, самый простой путь договоренности был бы в возвращении того, что уже было сделано – речь должна вестись не о ликвидации северокорейского ядерного потенциала, а его ограничении. "Учитывая, что Байден исключительно много внимания уделяет опоре на своих союзников, не очень уверен в том, что такие здравые мысли, которые выражают и американские эксперты, об ограничении северокорейского ядерного потенциала, могут найти применение на практике, поэтому мы находимся в серьезном тупике. Я опасаюсь, что за пусками оперативно-тактических ракет могут последовать пуски и других ракет существенно большей дальности. Если ситуация не будет разрешаться, никто не может исключать того, что возможно проведение испытания термоядерного взрывного устройства", - заключил он.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий.

https://ria.ru/20210327/kndr-1603077181.html

https://ria.ru/20210326/kndr-1602902881.html

https://ria.ru/20210325/ispytaniya-1602795929.html

https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир евсеев, совет безопасности оон, джо байден, пхеньян, кндр (северная корея), япония, сша, в мире