https://ria.ru/20210330/klip-1603428065.html
Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"
Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:13
2021-03-30T13:13
2021-03-30T13:13
игорь верник
гоша куценко
youtube
культура
музыка
новости культуры
константин хабенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603429304_869:0:4510:2048_1920x0_80_0_0_2cea1e1a677485b762e6bce8ef583466.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. Героиня Краймбрери берет интервью у Хабенского и обсуждает с ним разные вопросы. Самой главной становится тема слишком занятых родителей, детям которых не хватает внимания. Параллельно исполнительница поет: "Какой же глупый график: работа-дом-работа".Неожиданно Константин Хабенский показывает Мари фотографию на смартфоне. На снимке его маленькая дочка трогает ладошкой телевизор, где показывают ее знаменитого папу. Актер отмечает, что у каждого гастролирующего родителя в телефоне есть что-то похожее. И действительно, позже в кадре появляются дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей, чьи дети также трогают экраны, видя своих отцов. Песня "Самолет" вошла в третий студийный альбом Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир (Part 1)", релиз которого состоялся 19 марта.
https://ria.ru/20210322/tatarka-1602342153.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603429304_1211:0:3942:2048_1920x0_80_0_0_b5359cb5c70905b3ec0cb1b165d9f1bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь верник, гоша куценко, youtube, музыка, новости культуры, константин хабенский
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей.
"Этот клип стал для меня по-настоящему особенным сразу по нескольким факторам. Начиная от личной, не самой простой истории "папиной дочки", и заканчивая неосуществимой, как мне казалось, мечтой", — написала Краймбрери в Instagram.
Героиня Краймбрери берет интервью у Хабенского и обсуждает с ним разные вопросы. Самой главной становится тема слишком занятых родителей, детям которых не хватает внимания. Параллельно исполнительница поет: "Какой же глупый график: работа-дом-работа".
Неожиданно Константин Хабенский показывает Мари фотографию на смартфоне. На снимке его маленькая дочка трогает ладошкой телевизор, где показывают ее знаменитого папу. Актер отмечает, что у каждого гастролирующего родителя в телефоне есть что-то похожее. И действительно, позже в кадре появляются дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей, чьи дети также трогают экраны, видя своих отцов.
Песня "Самолет" вошла в третий студийный альбом Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир (Part 1)", релиз которого состоялся 19 марта.