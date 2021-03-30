https://ria.ru/20210330/klip-1603428065.html

Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"

Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:13

2021-03-30T13:13

2021-03-30T13:13

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. Героиня Краймбрери берет интервью у Хабенского и обсуждает с ним разные вопросы. Самой главной становится тема слишком занятых родителей, детям которых не хватает внимания. Параллельно исполнительница поет: "Какой же глупый график: работа-дом-работа".Неожиданно Константин Хабенский показывает Мари фотографию на смартфоне. На снимке его маленькая дочка трогает ладошкой телевизор, где показывают ее знаменитого папу. Актер отмечает, что у каждого гастролирующего родителя в телефоне есть что-то похожее. И действительно, позже в кадре появляются дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей, чьи дети также трогают экраны, видя своих отцов. Песня "Самолет" вошла в третий студийный альбом Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир (Part 1)", релиз которого состоялся 19 марта.

https://ria.ru/20210322/tatarka-1602342153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь верник, гоша куценко, youtube, музыка, новости культуры, константин хабенский