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Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"
Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:13
2021-03-30T13:13
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей. Героиня Краймбрери берет интервью у Хабенского и обсуждает с ним разные вопросы. Самой главной становится тема слишком занятых родителей, детям которых не хватает внимания. Параллельно исполнительница поет: "Какой же глупый график: работа-дом-работа".Неожиданно Константин Хабенский показывает Мари фотографию на смартфоне. На снимке его маленькая дочка трогает ладошкой телевизор, где показывают ее знаменитого папу. Актер отмечает, что у каждого гастролирующего родителя в телефоне есть что-то похожее. И действительно, позже в кадре появляются дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей, чьи дети также трогают экраны, видя своих отцов. Песня "Самолет" вошла в третий студийный альбом Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир (Part 1)", релиз которого состоялся 19 марта.
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игорь верник, гоша куценко, youtube, музыка, новости культуры, константин хабенский

Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери на трек "Самолет"

13:13 30.03.2021
 
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) представила на YouTube клип на трек "Самолет" с Константином Хабенским в главной роли. Видео снял режиссер Сергей Грей.
"Этот клип стал для меня по-настоящему особенным сразу по нескольким факторам. Начиная от личной, не самой простой истории "папиной дочки", и заканчивая неосуществимой, как мне казалось, мечтой", — написала Краймбрери в Instagram.
Героиня Краймбрери берет интервью у Хабенского и обсуждает с ним разные вопросы. Самой главной становится тема слишком занятых родителей, детям которых не хватает внимания. Параллельно исполнительница поет: "Какой же глупый график: работа-дом-работа".
Неожиданно Константин Хабенский показывает Мари фотографию на смартфоне. На снимке его маленькая дочка трогает ладошкой телевизор, где показывают ее знаменитого папу. Актер отмечает, что у каждого гастролирующего родителя в телефоне есть что-то похожее. И действительно, позже в кадре появляются дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей, чьи дети также трогают экраны, видя своих отцов.
Песня "Самолет" вошла в третий студийный альбом Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир (Part 1)", релиз которого состоялся 19 марта.
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КультураИгорь ВерникГоша КуценкоYouTubeМузыкаНовости культурыКонстантин Хабенский
 
 
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