https://ria.ru/20210330/kitay-1603406172.html

"Играет не по правилам". Блинкен обвинил Китай в подрыве мирового порядка

"Играет не по правилам". Блинкен обвинил Китай в подрыве мирового порядка

Целью политики США в отношении Китая является не сдерживание Пекина, а сохранение системы мирового порядка, который КНР подрывает, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:20

2021-03-30T10:20

2021-03-30T10:20

энтони блинкен

китай

сша

в мире

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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Целью политики США в отношении Китая является не сдерживание Пекина, а сохранение системы мирового порядка, который КНР подрывает, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Наши отношения с Пекином, как и у многих союзников, в одних случаях конкурентные, в других - сотруднические, а в третьих - антагонистические. Однако есть общий знаменатель, а именно необходимость противостоять Китаю с позиции силы, которая начинается с крепких альянсов, координации и сотрудничества", - заявил Блинкен в интервью итальянской газете la Stampa.По его словам, целью является не сдерживание Китая, а сохранение "системы мирового порядка, основанного на правилах, работа над которыми велась с конца Второй мировой". Глава американской дипломатии подчеркнул, что "Китай действует, подрывая этот порядок, нарушая права человека или другие обязательства"."Когда кто-то бросает вызов этой системе, Китай или другие, играет не по правилам или пытается подрывать обязательства, взятые на себя другими, у всех нас есть основания сопротивляться", - заявил Блинкен.Встреча высокого уровня США-КНР на прошлой неделе в Анкоридже на Аляске началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и советника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210330/politika-1603345407.html

китай

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энтони блинкен, китай, сша, в мире