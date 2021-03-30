"Играет не по правилам". Блинкен обвинил Китай в подрыве мирового порядка
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Целью политики США в отношении Китая является не сдерживание Пекина, а сохранение системы мирового порядка, который КНР подрывает, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наши отношения с Пекином, как и у многих союзников, в одних случаях конкурентные, в других - сотруднические, а в третьих - антагонистические. Однако есть общий знаменатель, а именно необходимость противостоять Китаю с позиции силы, которая начинается с крепких альянсов, координации и сотрудничества", - заявил Блинкен в интервью итальянской газете la Stampa.
"США не будут заставлять союзников выбирать между собой и Пекином", - подчеркнул госсекретарь США.
По его словам, целью является не сдерживание Китая, а сохранение "системы мирового порядка, основанного на правилах, работа над которыми велась с конца Второй мировой". Глава американской дипломатии подчеркнул, что "Китай действует, подрывая этот порядок, нарушая права человека или другие обязательства".
"Когда кто-то бросает вызов этой системе, Китай или другие, играет не по правилам или пытается подрывать обязательства, взятые на себя другими, у всех нас есть основания сопротивляться", - заявил Блинкен.
Встреча высокого уровня США-КНР на прошлой неделе в Анкоридже на Аляске началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и советника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И - дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".