https://ria.ru/20210330/khimki-1603481422.html

В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках

В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках

Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:26

2021-03-30T16:26

2021-03-30T16:26

взрыв в жилом доме в химках

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли четыре человека."Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительного блока Московской области подчеркнул, что это позволит свести к минимуму риски и избежать трагедий, подобной в Химках", - говорится в сообщении.В ходе встречи губернатор также сообщил об участившихся случаях анонимных звонков о минировании."В последнее время участились анонимные звонки. Я знаю, что вы занимаетесь тем, чтобы выявить, предотвратить все это безобразие, которое срывает уроки и заставляет наших детей, школьников и дошколят выходить на улицы, а родителей - беспокоиться", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.В релизе отмечается, что за 5 лет уровень преступности в регионе снизился почти на четверть. В прошлом году Подмосковье вошло в число наиболее благополучных субъектов РФ.

https://realty.ria.ru/20210322/khimki-1602293388.html

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Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому 2021-03-30T16:26 true PT1M55S

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взрыв в жилом доме в химках, андрей воробьев, московская область (подмосковье), химки, происшествия