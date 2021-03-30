Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/khimki-1603481422.html
В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках
В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках
Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:26
2021-03-30T16:26
взрыв в жилом доме в химках
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601970490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec03c2e039511e23dc1c749999e8d990.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли четыре человека."Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительного блока Московской области подчеркнул, что это позволит свести к минимуму риски и избежать трагедий, подобной в Химках", - говорится в сообщении.В ходе встречи губернатор также сообщил об участившихся случаях анонимных звонков о минировании."В последнее время участились анонимные звонки. Я знаю, что вы занимаетесь тем, чтобы выявить, предотвратить все это безобразие, которое срывает уроки и заставляет наших детей, школьников и дошколят выходить на улицы, а родителей - беспокоиться", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.В релизе отмечается, что за 5 лет уровень преступности в регионе снизился почти на четверть. В прошлом году Подмосковье вошло в число наиболее благополучных субъектов РФ.
https://realty.ria.ru/20210322/khimki-1602293388.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому
Взрыв в жилом доме в Химках: комментарии старшего по дому
2021-03-30T16:26
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601970490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2037cea95b87320a1b315a6650fd33f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в жилом доме в химках, андрей воробьев, московская область (подмосковье), химки, происшествия

В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках

16:26 30.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли четыре человека.
"Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительного блока Московской области подчеркнул, что это позволит свести к минимуму риски и избежать трагедий, подобной в Химках", - говорится в сообщении.
В ходе встречи губернатор также сообщил об участившихся случаях анонимных звонков о минировании.
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:40Новости Подмосковья
Жилой дом в Химках восстановят после взрыва газа за 5 месяцев
"В последнее время участились анонимные звонки. Я знаю, что вы занимаетесь тем, чтобы выявить, предотвратить все это безобразие, которое срывает уроки и заставляет наших детей, школьников и дошколят выходить на улицы, а родителей - беспокоиться", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В релизе отмечается, что за 5 лет уровень преступности в регионе снизился почти на четверть. В прошлом году Подмосковье вошло в число наиболее благополучных субъектов РФ.
 
Взрыв в жилом доме в ХимкахАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния