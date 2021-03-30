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В Иркутске член банды черных риелторов получил 13 лет колонии
В Иркутске член банды черных риелторов получил 13 лет колонии
Фигурант дела черных риелторов в Иркутске осужден на 13 лет колонии строгого режима за шесть убийств, совершенных его бандой, сообщает пресс-служба Иркутского... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:40
2021-03-30T15:40
2021-03-30T15:40
россия
иркутский областной суд
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Фигурант дела черных риелторов в Иркутске осужден на 13 лет колонии строгого режима за шесть убийств, совершенных его бандой, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.По данным суда, иркутянин, будучи директором агентства недвижимости, входил в организованную преступную группу. Ее участники подыскивали социально неблагополучных или страдающих психическими заболеваниями жителей микрорайона Ново-Ленино, в собственности которых были квартиры. Целью ОПГ было приобретение права на недвижимость либо хищение средств, полученных владельцами от продажи квартир. С 2004 по 2007 год банда убила шесть человек.Отмечается, что подсудимый ранее скрылся от следствия и был задержан в декабре 2020 года. Ему вменили убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Остальные члены ОПГ уже осуждены на различные сроки.
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россия, иркутский областной суд, иркутск, происшествия
ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости.
Фигурант дела черных риелторов в Иркутске
осужден на 13 лет колонии строгого режима за шесть убийств, совершенных его бандой, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда
.
По данным суда, иркутянин, будучи директором агентства недвижимости, входил в организованную преступную группу. Ее участники подыскивали социально неблагополучных или страдающих психическими заболеваниями жителей микрорайона Ново-Ленино, в собственности которых были квартиры. Целью ОПГ было приобретение права на недвижимость либо хищение средств, полученных владельцами от продажи квартир. С 2004 по 2007 год банда убила шесть человек.
"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным... Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый ранее скрылся от следствия и был задержан в декабре 2020 года. Ему вменили убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Остальные члены ОПГ уже осуждены на различные сроки.