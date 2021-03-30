https://ria.ru/20210330/irkutsk-1603472484.html

В Иркутске член банды черных риелторов получил 13 лет колонии

В Иркутске член банды черных риелторов получил 13 лет колонии

Фигурант дела черных риелторов в Иркутске осужден на 13 лет колонии строгого режима за шесть убийств, совершенных его бандой, сообщает пресс-служба Иркутского... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:40

2021-03-30T15:40

2021-03-30T15:40

россия

иркутский областной суд

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Фигурант дела черных риелторов в Иркутске осужден на 13 лет колонии строгого режима за шесть убийств, совершенных его бандой, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.По данным суда, иркутянин, будучи директором агентства недвижимости, входил в организованную преступную группу. Ее участники подыскивали социально неблагополучных или страдающих психическими заболеваниями жителей микрорайона Ново-Ленино, в собственности которых были квартиры. Целью ОПГ было приобретение права на недвижимость либо хищение средств, полученных владельцами от продажи квартир. С 2004 по 2007 год банда убила шесть человек.Отмечается, что подсудимый ранее скрылся от следствия и был задержан в декабре 2020 года. Ему вменили убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Остальные члены ОПГ уже осуждены на различные сроки.

https://ria.ru/20210329/moshennik-1603303298.html

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россия, иркутский областной суд, иркутск, происшествия