https://ria.ru/20210330/internet-1603486953.html

Стало известно, чем россияне чаще всего занимаются в интернете

Стало известно, чем россияне чаще всего занимаются в интернете

Чаще всего в интернете россияне общаются с близкими людьми, читают новости и проводят банковские операции, а также за два года граждане стали совершать покупки... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:49

2021-03-30T16:49

2021-03-30T16:49

россия

вциом

технологии

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чаще всего в интернете россияне общаются с близкими людьми, читают новости и проводят банковские операции, а также за два года граждане стали совершать покупки в интернете в два раза чаще, сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.Уточняется, что доля тех, кто пользуется покупкой товаров, выросла вдвое за последние два года - с 14 до 27%. Однако, по словам Львова, сфера образования находится в "стагнации" и показателей увеличения нет."Что касается обучения и саморазвития. На мой взгляд, происходит стагнация. Эта сфера не развивается последнее время. Доля высока - две трети аудитории обращалась за подобными услугами, но доля стагнирует и остается на прежнем уровне ", - добавил эксперт.Кроме того, в 2021 году выросло число респондентов, которые считают, что интернет идет во вред нашему обществу - 32% против 24% показателей 2013 года. Однако число опрошенных, убежденных, что интернет идет на пользу, почти не изменилось - 54% против 53%."Впервые доля активных пользователей интернета, которые не смотрят телевизор, превысило долю тех, кто смотрит только телевизор. Сейчас соотношение почти двукратное – 28% к 17%", - заключил Львов.В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Охват не менее 80 регионов, 500 городов и 100 сел.

https://ria.ru/20201228/pandemiya-1591283411.html

https://ria.ru/20210315/pokupki-1601190602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, технологии, общество