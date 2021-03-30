Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/inoagenty-1603434766.html
В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:52
2021-03-30T13:26
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.Верхняя палата рассмотрит его завтра.Изменения в закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей деятельности (мероприятиях или их отсутствии), а также о доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО нельзя будет регистрировать в жилых помещениях.Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, ее немедленно ликвидируют.В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения направлены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства.В конце февраля в России вступил в силу закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. НКО-иноагенты — это некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа участвуют в политической деятельности в России, сейчас их в списке Минюста 75. Также иноагентами могут быть физические лица и СМИ (17).
https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф, общество

В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО

12:52 30.03.2021 (обновлено: 13:26 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.
Верхняя палата рассмотрит его завтра.
Изменения в закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей деятельности (мероприятиях или их отсутствии), а также о доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО нельзя будет регистрировать в жилых помещениях.
Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, ее немедленно ликвидируют.
В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения направлены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства.
В конце февраля в России вступил в силу закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами.
НКО-иноагенты — это некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа участвуют в политической деятельности в России, сейчас их в списке Минюста 75. Также иноагентами могут быть физические лица и СМИ (17).
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 18:28
Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния