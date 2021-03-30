https://ria.ru/20210330/inoagenty-1603434766.html

В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО

В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:52

2021-03-30T12:52

2021-03-30T13:26

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.Верхняя палата рассмотрит его завтра.Изменения в закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей деятельности (мероприятиях или их отсутствии), а также о доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО нельзя будет регистрировать в жилых помещениях.Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, ее немедленно ликвидируют.В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения направлены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства.В конце февраля в России вступил в силу закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. НКО-иноагенты — это некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа участвуют в политической деятельности в России, сейчас их в списке Минюста 75. Также иноагентами могут быть физические лица и СМИ (17).

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф, общество