https://ria.ru/20210330/inoagenty-1603434766.html
В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:52
2021-03-30T12:52
2021-03-30T13:26
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.Верхняя палата рассмотрит его завтра.Изменения в закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей деятельности (мероприятиях или их отсутствии), а также о доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО нельзя будет регистрировать в жилых помещениях.Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, ее немедленно ликвидируют.В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения направлены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства.В конце февраля в России вступил в силу закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. НКО-иноагенты — это некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа участвуют в политической деятельности в России, сейчас их в списке Минюста 75. Также иноагентами могут быть физические лица и СМИ (17).
https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Профильный комитет Совета Федерации
по конституционному законодательству поддержал проект, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России
.
Верхняя палата рассмотрит его завтра.
Изменения в закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей деятельности (мероприятиях или их отсутствии), а также о доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО нельзя будет регистрировать в жилых помещениях.
Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, ее немедленно ликвидируют.
В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения направлены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства.
В конце февраля в России вступил в силу
закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами.
НКО-иноагенты — это некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа участвуют в политической деятельности в России, сейчас их в списке Минюста 75. Также иноагентами могут быть физические лица и СМИ (17).