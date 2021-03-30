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https://ria.ru/20210330/huawei-1603458276.html
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки, пишет Gizmochina. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:38
2021-03-30T14:38
наука
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huawei technologies
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технологии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки, пишет Gizmochina.Планшет под кодовым именем Wanger замечен базе данных китайского регулятора TENAA. Согласно сертификационным данным, MatePad Pro 2 получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме того, гаджет станет первым устройством, на которое по умолчанию будет устанавливаться HarmonyOS, разработанная Huawei в качестве замены Android.Возможно, на замену IPS-экрану в новом поколении придет AMOLED-матрица. Диагональ дисплея составит 12,6 дюймов. А вот использование процессора HiSilicon Kirin 9000 SoC уже подтверждено инсайдерами.Дата презентации планшета пока не раскрывается, как и его стоимость. Предшественник продавался в России от 38 990 рублей.
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РИА Новости
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планшеты, google android, huawei technologies, гаджеты, технологии

Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS

14:38 30.03.2021
 
© Фото : Huawei RussiaHuawei MatePad Pro
Huawei MatePad Pro - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Huawei Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки, пишет Gizmochina.
Планшет под кодовым именем Wanger замечен базе данных китайского регулятора TENAA. Согласно сертификационным данным, MatePad Pro 2 получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме того, гаджет станет первым устройством, на которое по умолчанию будет устанавливаться HarmonyOS, разработанная Huawei в качестве замены Android.
Возможно, на замену IPS-экрану в новом поколении придет AMOLED-матрица. Диагональ дисплея составит 12,6 дюймов. А вот использование процессора HiSilicon Kirin 9000 SoC уже подтверждено инсайдерами.
Дата презентации планшета пока не раскрывается, как и его стоимость. Предшественник продавался в России от 38 990 рублей.
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