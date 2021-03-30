https://ria.ru/20210330/huawei-1603458276.html
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки, пишет Gizmochina. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:38
2021-03-30T14:38
2021-03-30T14:38
наука
планшеты
google android
huawei technologies
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569678271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24b4b3c9b52236c9d94381f427dba943.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки, пишет Gizmochina.Планшет под кодовым именем Wanger замечен базе данных китайского регулятора TENAA. Согласно сертификационным данным, MatePad Pro 2 получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме того, гаджет станет первым устройством, на которое по умолчанию будет устанавливаться HarmonyOS, разработанная Huawei в качестве замены Android.Возможно, на замену IPS-экрану в новом поколении придет AMOLED-матрица. Диагональ дисплея составит 12,6 дюймов. А вот использование процессора HiSilicon Kirin 9000 SoC уже подтверждено инсайдерами.Дата презентации планшета пока не раскрывается, как и его стоимость. Предшественник продавался в России от 38 990 рублей.
https://ria.ru/20210310/ipad-1600566865.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569678271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d96708cb7fac97e3ff63ad19b19f5cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
планшеты, google android, huawei technologies, гаджеты, технологии