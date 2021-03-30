https://ria.ru/20210330/glaukoma-1603516845.html
Названы первые симптомы глаукомы
Названы первые симптомы глаукомы
Офтальмолог Инна Швайликова в эфире радио Sputnik перечислила ряд симптомов глаукомы на ранней стадии. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:49
2021-03-30T18:49
2021-03-30T19:28
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Офтальмолог Инна Швайликова в эфире радио Sputnik перечислила ряд симптомов глаукомы на ранней стадии.Офтальмолог считает, что чаще всего глаукома встречается после сорока лет. Врачи диагностируют заболевание по нескольким признакам. "Первое — это повышенное внутриглазное давление. <…> Второе — это нарушение полей зрения, когда они постепенно сужаются. И третье — изменение со стороны диска зрительного нерва", — сказала она. Швайликова подчеркнула, что все перечисленные симптомы способен определить только офтальмолог во время осмотра. Также она отметила, что появление глаукомы можно распознать по нарушению сумеречного зрения. "Человек начинает хуже видеть во время рассвета и заката", — объяснила медик это явление. По словам Швайликовой, пациент может в течение долгого времени не замечать, как болезнь прогрессирует, так как зрительный нерв способен компенсировать утрату части нервных волокон.
https://ria.ru/20210224/zrenie-1598705135.html
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здоровье, здоровье - общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Офтальмолог Инна Швайликова в эфире радио Sputnik
перечислила ряд симптомов глаукомы на ранней стадии.
Офтальмолог считает, что чаще всего глаукома встречается после сорока лет. Врачи диагностируют заболевание по нескольким признакам.
"Первое — это повышенное внутриглазное давление. <…> Второе — это нарушение полей зрения, когда они постепенно сужаются. И третье — изменение со стороны диска зрительного нерва", — сказала она.
Швайликова подчеркнула, что все перечисленные симптомы способен определить только офтальмолог во время осмотра.
Также она отметила, что появление глаукомы можно распознать по нарушению сумеречного зрения.
"Человек начинает хуже видеть во время рассвета и заката", — объяснила медик это явление.
По словам Швайликовой, пациент может в течение долгого времени не замечать, как болезнь прогрессирует, так как зрительный нерв способен компенсировать утрату части нервных волокон.