https://ria.ru/20210330/germaniya-1603539945.html

Глава Минздрава Германии назвал ситуацию с вакциной AstraZeneca ударом

Глава Минздрава Германии назвал ситуацию с вакциной AstraZeneca ударом

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан назвал "ударом" ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:44

2021-03-30T22:44

2021-03-30T23:52

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

германия

в мире

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан назвал "ударом" ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca.По его словам, изменения в рекомендациях немецкого регулятора по применению вакцины AstraZeneca имеют "две стороны"."Это показывает, что граждане могут положиться на то, что допущенные в Германии вакцины находятся под активным наблюдением и что результаты этого наблюдения прозрачны и обсуждаются прозрачно. Это показывает, что решение позапрошлой недели, когда мы получили первые сведения о... том, что возможна связь между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга, что было верно - приостановить (вакцинацию)", - добавил министр.Он сообщил, что ранее на совещании с главами минздравов федеральных земель было принято решение остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц младше 60 лет с 31 марта. Шпан указал, что вакцинация лиц старше 60 лет "теперь может идти более интенсивно"."Мы договорились, что земли с помощью этого препарата могут распространить свою кампанию по вакцинации на лиц с 60 до 69 лет", - сказал министр.Ранее во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca от коронавируса. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля. Ранее власти Берлина, других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им. В Германии вакцинация препаратом была возобновлена с 19 марта.

https://ria.ru/20210330/germaniya-1603535212.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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