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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/germaniya-1603535212.html
В бундестаге призвали использовать "Спутник V" вместо вакцины AstraZeneca
В бундестаге призвали использовать "Спутник V" вместо вакцины AstraZeneca
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca после "опасных колебаний", связанных с новыми ограничениями в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:22
2021-03-30T21:22
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
робби шлунд
коронавирус covid-19
astrazeneca
германия
в мире
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca после "опасных колебаний", связанных с новыми ограничениями в его использовании, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд ("Альтернатива для Германии")."Если бы кто-то ранее серьезно рассмотрел предложение, сделанное экспертами "Альтернативы для Германии" в области здравоохранения, то Германия уже давно находилась бы в гораздо лучшем положении - и без локдауна", - добавил депутат.Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca от коронавируса. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, пояснила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины людям младше 60 лет в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля.Ранее власти Берлина и других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.Ранее EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.В Германии вакцинация препаратом возобновилась 19 марта.
https://ria.ru/20210330/avstriya-1603444542.html
https://ria.ru/20210326/sputnik-1602986421.html
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вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", робби шлунд, коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире

В бундестаге призвали использовать "Спутник V" вместо вакцины AstraZeneca

21:22 30.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca после "опасных колебаний", связанных с новыми ограничениями в его использовании, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд ("Альтернатива для Германии").

"Это опасные колебания. Вновь вакцинацию AstraZeneca пришлось остановить из-за случаев тромбоза. Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование "Спутника V". Все больше федеральных земель поддерживают "Спутник", некоторые даже не хотят больше ждать одобрения EMA (Европейское агентство лекарственных средств – ред.), выступают за предварительный заказ", - сказал Шлунд, комментируя изменения рекомендаций немецкого регулятора в области вакцинации, который во вторник сообщил о возможности применения вакцины AstraZeneca только для лиц старше 60 лет.

"Если бы кто-то ранее серьезно рассмотрел предложение, сделанное экспертами "Альтернативы для Германии" в области здравоохранения, то Германия уже давно находилась бы в гораздо лучшем положении - и без локдауна", - добавил депутат.
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Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca от коронавируса. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, пояснила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины людям младше 60 лет в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля.
Ранее власти Берлина и других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.
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Ранее EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
В Германии вакцинация препаратом возобновилась 19 марта.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaВакцина "Спутник V"Робби ШлундКоронавирус COVID-19AstraZenecaГерманияВ мире
 
 
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