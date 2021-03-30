Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/fregat-1603437076.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:04
2021-03-30T15:47
адмирал флота касатонов (фрегат)
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/86/1556598602_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_a25ae2c2b93b260bc4d5e76a42fccc92.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.Ранее в марте целый отряд кораблей НАТО безуспешно искал в этом же районе подлодку Черноморского флота "Ростов-на-Дону"."Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника", – говорится в сообщении.Североморцы действуют в Средиземном море уже более двух месяцев. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат "Адмирал Касатонов" прошел около 16 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир "Николай Чикер".Ряд иностранных СМИ писали, что в середине марта российская подлодка в этом районе исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску "пропажи".Между тем российская подлодка, не выходя из района, сама вышла на связь с командованием ВМФ и продолжила выполнять поставленные задачи, сообщал источник РИА Новости.
https://ria.ru/20210328/dyra-1603184912.html
https://ria.ru/20210326/arktika-1603016417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/86/1556598602_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb9ceef63de25f85a41c71e43abf81ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адмирал флота касатонов (фрегат), вмф рф, безопасность

Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море

13:04 30.03.2021 (обновлено: 15:47 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.
Ранее в марте целый отряд кораблей НАТО безуспешно искал в этом же районе подлодку Черноморского флота "Ростов-на-Дону".
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 12:01
В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
"Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника", – говорится в сообщении.
Североморцы действуют в Средиземном море уже более двух месяцев. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат "Адмирал Касатонов" прошел около 16 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.
Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 17:08
Три атомные подлодки ВМФ впервые в истории вместе всплыли из-подо льда
Ряд иностранных СМИ писали, что в середине марта российская подлодка в этом районе исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску "пропажи".
Между тем российская подлодка, не выходя из района, сама вышла на связь с командованием ВМФ и продолжила выполнять поставленные задачи, сообщал источник РИА Новости.
 
Адмирал флота Касатонов (фрегат)ВМФ РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния