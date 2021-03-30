https://ria.ru/20210330/faks-1603532192.html
У консульства России в Нью-Йорке нет связи с Москвой по факсу
У консульства России в Нью-Йорке нет связи с Москвой по факсу
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что у дипмиссии уже несколько месяцев нет связи по факсу с Москвой. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:50
2021-03-30T20:50
2021-03-30T20:50
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мар – РИА Новости. В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что у дипмиссии уже несколько месяцев нет связи по факсу с Москвой.Впервые об этой проблеме генконсульство сообщило в январе."И по этой линии мы не можем отправлять уже в течение нескольких месяцев факсимильные сообщения в Россию. Эта необходимость появляется каждый день. Были случаи, когда и в Вашингтон не удавалось отправить факс", - добавил он.По его словам, обслуживающая консульство телефонная компания Verizon ссылается на технические неполадки. "Они почему-то не устраняются в течение такого длительного срока. Это вызывает вопросы", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html
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