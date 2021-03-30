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У консульства России в Нью-Йорке нет связи с Москвой по факсу
У консульства России в Нью-Йорке нет связи с Москвой по факсу
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что у дипмиссии уже несколько месяцев нет связи по факсу с Москвой. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:50
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мар – РИА Новости. В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что у дипмиссии уже несколько месяцев нет связи по факсу с Москвой.Впервые об этой проблеме генконсульство сообщило в январе."И по этой линии мы не можем отправлять уже в течение нескольких месяцев факсимильные сообщения в Россию. Эта необходимость появляется каждый день. Были случаи, когда и в Вашингтон не удавалось отправить факс", - добавил он.По его словам, обслуживающая консульство телефонная компания Verizon ссылается на технические неполадки. "Они почему-то не устраняются в течение такого длительного срока. Это вызывает вопросы", - отметил собеседник агентства.
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россия, москва, нью-йорк (город), сша, в мире

У консульства России в Нью-Йорке нет связи с Москвой по факсу

20:50 30.03.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мар – РИА Новости. В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что у дипмиссии уже несколько месяцев нет связи по факсу с Москвой.
Впервые об этой проблеме генконсульство сообщило в январе.
"С факсом вопрос не решен. Мы эти наши озабоченности донесли до нью-йоркского отделения управления иностранных представительств госдепартамента. Речь идет об одной нашей официальной линии факса, она у нас везде указана в контактных данных", - сказал собеседник агентства.
"И по этой линии мы не можем отправлять уже в течение нескольких месяцев факсимильные сообщения в Россию. Эта необходимость появляется каждый день. Были случаи, когда и в Вашингтон не удавалось отправить факс", - добавил он.
По его словам, обслуживающая консульство телефонная компания Verizon ссылается на технические неполадки. "Они почему-то не устраняются в течение такого длительного срока. Это вызывает вопросы", - отметил собеседник агентства.
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