https://ria.ru/20210330/estoniya-1603528786.html

В Эстонии арестовали правозащитника Середенко

В Эстонии арестовали правозащитника Середенко

Эстонского юриста-правозащитника Сергея Середенко арестовали по подозрению в антигосударственной деятельности, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:18

2021-03-30T20:18

2021-03-30T21:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Эстонского юриста-правозащитника Сергея Середенко арестовали по подозрению в антигосударственной деятельности, заявила во вторник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас."По ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу, сочтя обоснованным как предъявленное ему подозрение, так и содержание его под стражей", — передает слова Кюнгас Sputnik Эстония. По ее словам, Середенко задержали в начале марта.Кюнгас добавила, что в интересах расследования уголовного дела Госпрокуратура сейчас не может предоставить более подробную информацию, но сообщила, что подозрения предъявили по статье 235 УК Эстонии. Она подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.Защитник Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков, в интересах клиента воздержался от комментариев. Он отметил, что защита внимательно следит за ситуацией и тем, как проходит следствие.Сергей Середенко родился 12 мая 1963 года в городе Раквере. Окончил Таллинский политехнический институт и Московский индустриальный университет. В 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии".Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Публиковался в журналах "Балтийский мир", "Стратегия России", в агентстве REGNUM. Вел авторскую колонку "Политкорректор" на портале Baltnews. В последнее время Середенко работал дворником в Маардуской гимназии.

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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