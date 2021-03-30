https://ria.ru/20210330/espch-1603494868.html

Осужденный за педофилию историк Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ

Осужденный за педофилию историк Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ

Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историк Юрий Дмитриев, осужденный в России на 13 лет колонии по делу о педофилии, подал жалобу в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:24

2021-03-30T17:24

2021-03-30T17:24

юрий дмитриев

петрозаводский городской суд

европейский суд по правам человека

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историк Юрий Дмитриев, осужденный в России на 13 лет колонии по делу о педофилии, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает "Мемориал"* в среду."В жалобе в ЕСПЧ юристы Марина Агальцова и Наталия Секретарева заявляют о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 7, статьи 8 отдельно и в совокупности со статьей 18", - говорится в релизе.Речь идет о предполагаемом нарушении прав на справедливое судебное разбирательство, на наказание "исключительно на основании закона" и на уважение к частной жизни.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда Карелии Дмитриеву - он получил 13 лет колонии строгого режима.На этом возможности обжалования приговора в России у защиты не иссякли: адвокаты планировали дойти до Верховного суда РФ.Как доказало следствие, с 2008 по 20015 год правозащитник неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь, а в 2012-2016 годы применял к ней сексуальное насилие. Еще один эпизод дела касается хранения запчасти к незарегистрированному охотничьему ружью.Кроме того, Петрозаводский городской суд приостановил заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум другим обвинениям - в развратных действиях и изготовлении детского порно. Они должны возобновиться после решения по кассационной жалобе.Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Сейчас он находится в СИЗО.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html

https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, европейский суд по правам человека, происшествия