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Осужденный за педофилию историк Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ
Осужденный за педофилию историк Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ
Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историк Юрий Дмитриев, осужденный в России на 13 лет колонии по делу о педофилии, подал жалобу в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:24
2021-03-30T17:24
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
европейский суд по правам человека
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историк Юрий Дмитриев, осужденный в России на 13 лет колонии по делу о педофилии, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает "Мемориал"* в среду."В жалобе в ЕСПЧ юристы Марина Агальцова и Наталия Секретарева заявляют о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 7, статьи 8 отдельно и в совокупности со статьей 18", - говорится в релизе.Речь идет о предполагаемом нарушении прав на справедливое судебное разбирательство, на наказание "исключительно на основании закона" и на уважение к частной жизни.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда Карелии Дмитриеву - он получил 13 лет колонии строгого режима.На этом возможности обжалования приговора в России у защиты не иссякли: адвокаты планировали дойти до Верховного суда РФ.Как доказало следствие, с 2008 по 20015 год правозащитник неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь, а в 2012-2016 годы применял к ней сексуальное насилие. Еще один эпизод дела касается хранения запчасти к незарегистрированному охотничьему ружью.Кроме того, Петрозаводский городской суд приостановил заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум другим обвинениям - в развратных действиях и изготовлении детского порно. Они должны возобновиться после решения по кассационной жалобе.Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Сейчас он находится в СИЗО.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, европейский суд по правам человека, происшествия

Осужденный за педофилию историк Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ

17:24 30.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историк Юрий Дмитриев, осужденный в России на 13 лет колонии по делу о педофилии, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает "Мемориал"* в среду.
"В жалобе в ЕСПЧ юристы Марина Агальцова и Наталия Секретарева заявляют о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 7, статьи 8 отдельно и в совокупности со статьей 18", - говорится в релизе.
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Послы нескольких стран прибыли в МИД из-за дела историка Дмитриева
Речь идет о предполагаемом нарушении прав на справедливое судебное разбирательство, на наказание "исключительно на основании закона" и на уважение к частной жизни.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда Карелии Дмитриеву - он получил 13 лет колонии строгого режима.
На этом возможности обжалования приговора в России у защиты не иссякли: адвокаты планировали дойти до Верховного суда РФ.
Как доказало следствие, с 2008 по 20015 год правозащитник неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь, а в 2012-2016 годы применял к ней сексуальное насилие. Еще один эпизод дела касается хранения запчасти к незарегистрированному охотничьему ружью.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 14:00
Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева
Кроме того, Петрозаводский городской суд приостановил заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум другим обвинениям - в развратных действиях и изготовлении детского порно. Они должны возобновиться после решения по кассационной жалобе.
Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Сейчас он находится в СИЗО.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судЕвропейский суд по правам человекаПроисшествия
 
 
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