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Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране
Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:20
2021-03-30T15:20
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране.В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявил о разработке "мотивирующего мониторинга", который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования. Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.Депутат также подчеркнул, что полная и объективная информация позволяет выявлять нестыковки и злоупотребления.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране

15:20 30.03.2021
 
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Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране.
В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявил о разработке "мотивирующего мониторинга", который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования. Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.
"А может, вместо выдумывания непонятных мониторингов, стоило бы "рассекретить" статистику по ЕГЭ. Сегодня большинства статданных по проведенным Единым госэкзаменам нет в открытом доступе. Общественности словно милостыню выдают какие-то обрывки сведений, которые нельзя ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть. Взять, например, средний балл сдавших ЕГЭ. Это все равно, что средняя температура по больнице. Цифра ни о чем", – цитирует Миронова пресс-служба партии.
Депутат также подчеркнул, что полная и объективная информация позволяет выявлять нестыковки и злоупотребления.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:54
Формат ЕГЭ в России совершенствуется, заявила Голикова
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовСергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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