https://ria.ru/20210330/ege-1603468253.html

Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране

Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:20

2021-03-30T15:20

2021-03-30T15:20

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране.В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявил о разработке "мотивирующего мониторинга", который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования. Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.Депутат также подчеркнул, что полная и объективная информация позволяет выявлять нестыковки и злоупотребления.

https://sn.ria.ru/20210316/golikova-1601527606.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество