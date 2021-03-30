Миронов предложил обнародовать подробную статистику ЕГЭ по стране
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил Минпросвещения и Рособрнадзору обнародовать полную статистику ЕГЭ по стране.
В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявил о разработке "мотивирующего мониторинга", который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования. Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.
"А может, вместо выдумывания непонятных мониторингов, стоило бы "рассекретить" статистику по ЕГЭ. Сегодня большинства статданных по проведенным Единым госэкзаменам нет в открытом доступе. Общественности словно милостыню выдают какие-то обрывки сведений, которые нельзя ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть. Взять, например, средний балл сдавших ЕГЭ. Это все равно, что средняя температура по больнице. Цифра ни о чем", – цитирует Миронова пресс-служба партии.
Депутат также подчеркнул, что полная и объективная информация позволяет выявлять нестыковки и злоупотребления.
16 марта, 17:54Формат ЕГЭ в России совершенствуется, заявила Голикова