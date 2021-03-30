В Приморье прошел "рыжий" дождь
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала "рыжий" дождь в Приморье, сообщает Примгидромет.
Накануне Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, который принес дождь, ночью на севере местами со снегом, информируют синоптики.
"Над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня "рыжий" дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивостоке и пригороде утром 29 марта прошел небольшой дождь, в дальнейшем осадков не наблюдалось, воздух прогрелся до +10…+12 °С, ночью температура понизилась до +3…+5 °С.