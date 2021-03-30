В Приморье прошел "рыжий" дождь

"Над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня "рыжий" дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах", - говорится в сообщении.