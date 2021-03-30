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В Приморье прошел "рыжий" дождь
В Приморье прошел "рыжий" дождь
Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала "рыжий" дождь в Приморье, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:56
2021-03-30T08:56
японское море
примгидромет
китай
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала "рыжий" дождь в Приморье, сообщает Примгидромет.Накануне Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, который принес дождь, ночью на севере местами со снегом, информируют синоптики.Отмечается, что во Владивостоке и пригороде утром 29 марта прошел небольшой дождь, в дальнейшем осадков не наблюдалось, воздух прогрелся до +10…+12 °С, ночью температура понизилась до +3…+5 °С.
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японское море, примгидромет, китай, владивосток

В Приморье прошел "рыжий" дождь

08:56 30.03.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала "рыжий" дождь в Приморье, сообщает Примгидромет.
Накануне Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, который принес дождь, ночью на севере местами со снегом, информируют синоптики.
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"Над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня "рыжий" дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивостоке и пригороде утром 29 марта прошел небольшой дождь, в дальнейшем осадков не наблюдалось, воздух прогрелся до +10…+12 °С, ночью температура понизилась до +3…+5 °С.
 
Японское мореПримгидрометКитайВладивосток
 
 
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