https://ria.ru/20210330/donbass-1603542159.html

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, подтвердили... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-30T23:07

2021-03-30T23:07

2021-03-31T04:25

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

белоруссия

эммануэль макрон

донбасс

ангела меркель

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, подтвердили безальтернативность минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Путин выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня."Политсоветники лидеров продолжат совместную работу", - добавляется в сообщении.Также Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили обстановку в Белоруссии, президент РФ отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела страны, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры трех стран высказались за сохранение и реализацию СВПД по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также констатировали соблюдение перемирия в Ливии, назвали важным шагом формирование там единых переходных органов власти, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.Переговоры лидеров трех стран прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено продолжать работу по всей актуальной повестке дня, сообщает пресс-служба Кремля."В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210127/putin-1594798507.html

https://ria.ru/20210325/migranty-1602767678.html

белоруссия

донбасс

украина

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), белоруссия, эммануэль макрон, донбасс, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире