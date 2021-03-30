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Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины
Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины
Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, подтвердили... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-30T23:07
2021-03-31T04:25
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
белоруссия
эммануэль макрон
донбасс
ангела меркель
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, подтвердили безальтернативность минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Путин выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня."Политсоветники лидеров продолжат совместную работу", - добавляется в сообщении.Также Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили обстановку в Белоруссии, президент РФ отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела страны, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры трех стран высказались за сохранение и реализацию СВПД по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также констатировали соблюдение перемирия в Ливии, назвали важным шагом формирование там единых переходных органов власти, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.Переговоры лидеров трех стран прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено продолжать работу по всей актуальной повестке дня, сообщает пресс-служба Кремля."В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210127/putin-1594798507.html
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донбасс
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), белоруссия, эммануэль макрон, донбасс, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

23:07 30.03.2021 (обновлено: 04:25 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, подтвердили безальтернативность минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Путин выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня.
"Политсоветники лидеров продолжат совместную работу", - добавляется в сообщении.
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Также Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили обстановку в Белоруссии, президент РФ отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела страны, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры трех стран высказались за сохранение и реализацию СВПД по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также констатировали соблюдение перемирия в Ливии, назвали важным шагом формирование там единых переходных органов власти, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.
Переговоры лидеров трех стран прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено продолжать работу по всей актуальной повестке дня, сообщает пресс-служба Кремля.
"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", - говорится в сообщении.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)БелоруссияЭммануэль МакронДонбассАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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