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В ЛНР обвинили Киев в минировании окраин города в Донбассе
В ЛНР обвинили Киев в минировании окраин города в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная у... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:21
2021-03-30T19:21
смм обсе
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики установили 100 мин на окраине Попасной в Донбассе.По его словам, командование операции объединенных сил продолжает создавать минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах."Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев", - дополнил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210330/obstrel-1603498322.html
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смм обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР обвинили Киев в минировании окраин города в Донбассе

19:21 30.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики установили 100 мин на окраине Попасной в Донбассе.

"Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

По его словам, командование операции объединенных сил продолжает создавать минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах.
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"Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев", - дополнил Филипоненко.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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