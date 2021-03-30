https://ria.ru/20210330/donbass-1603520701.html

В ЛНР обвинили Киев в минировании окраин города в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в минировании окраин города в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная у... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:21

2021-03-30T19:21

2021-03-30T19:21

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики установили 100 мин на окраине Попасной в Донбассе.По его словам, командование операции объединенных сил продолжает создавать минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах."Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев", - дополнил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210330/obstrel-1603498322.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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смм обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире