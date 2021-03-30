https://ria.ru/20210330/donbass-1603459783.html
Рада приняла закон о мобилизации резервистов при эскалации в Донбассе
Рада приняла закон о мобилизации резервистов при эскалации в Донбассе
Парламент Украины принял президентский закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:42
2021-03-30T14:42
2021-03-30T16:32
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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов.Такое решение на заседании во вторник поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.Законом предлагается провести реформу в военных комиссариатах и превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Также предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.Документ предлагает усовершенствовать порядок воинского учета призывников, в том числе резервистов. В частности, появится автоматизированная система, которая даст возможность объединить этот электронный реестр военных с другими реестрами в государстве.Законом также предусмотрены штрафы за нарушение правил призывниками, военнообязанными и резервистами. В частности, нарушение правил воинского учета предлагают наказывать штрафом от 510 до 850 гривен (от 18 до 30 долларов), за повторное нарушение - 850-1700 гривен (от 30 до 61 доллара). За нарушение мобилизационной подготовки будут штрафовать на 1700-3400 гривен (от 61 до 122 долларов) для граждан, на 3400-5100 гривен (от 122 до 183 долларов) - для должностных лиц, а при возможном повторном нарушении грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен для граждан и от 5100 до 8500 гривен (от 183 до 303 долларов) для должностных лиц.За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов грозит штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен. Также закон предусматривает, что для подписания трудового договора украинцам придется предоставить документы о военном учете. Без него смогут отказать в трудоустройстве.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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донбасс, украина, в мире
КИЕВ, 30 мар - РИА Новости.
Парламент Украины
принял президентский закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе
за сутки мобилизовать резервистов.
Такое решение на заседании во вторник поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Законом предлагается провести реформу в военных комиссариатах и превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Также предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.
"Законопроект касается введения нового вида службы для резервистов. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв", - сказал глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, представляя документ в зале парламента. По его словам, в этот резерв войск войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.
Документ предлагает усовершенствовать порядок воинского учета призывников, в том числе резервистов. В частности, появится автоматизированная система, которая даст возможность объединить этот электронный реестр военных с другими реестрами в государстве.
Законом также предусмотрены штрафы за нарушение правил призывниками, военнообязанными и резервистами. В частности, нарушение правил воинского учета предлагают наказывать штрафом от 510 до 850 гривен (от 18 до 30 долларов), за повторное нарушение - 850-1700 гривен (от 30 до 61 доллара). За нарушение мобилизационной подготовки будут штрафовать на 1700-3400 гривен (от 61 до 122 долларов) для граждан, на 3400-5100 гривен (от 122 до 183 долларов) - для должностных лиц, а при возможном повторном нарушении грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен для граждан и от 5100 до 8500 гривен (от 183 до 303 долларов) для должностных лиц.
За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов грозит штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен. Также закон предусматривает, что для подписания трудового договора украинцам придется предоставить документы о военном учете. Без него смогут отказать в трудоустройстве.