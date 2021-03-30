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https://ria.ru/20210330/donbass-1603447813.html
Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу
Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу
Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:52
2021-03-30T13:52
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
"нормандская четверка"
донбасс
германия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины обозначалось как одна из тем, обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки", на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов.В МИД Украины заявили, что только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.К тому же, по его словам, обсуждение видеоконференции идёт не только без Украины, но и без Донбасса.Собеседник агентства напомнил, что ключевым форматом урегулирования в Донбассе является контактная группа."С участием Донецка и Луганска. Без них точно ничего не решить", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html
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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, "нормандская четверка", донбасс, германия, украина, в мире

Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу

13:52 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины обозначалось как одна из тем, обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки", на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов.
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 21:31Сказано в эфире
"Чем дальше, тем откровеннее". Что задумал Киев в Донбассе?
В МИД Украины заявили, что только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.
"Это мания величия. Ситуация на Украине заявлялась как одна из тем. Наряду с другими. Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой", - сказал информированный источник РИА Новости в Москве.
К тому же, по его словам, обсуждение видеоконференции идёт не только без Украины, но и без Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 13:43
В Кремле оценили возможность решить вопрос Донбасса без Киева
Собеседник агентства напомнил, что ключевым форматом урегулирования в Донбассе является контактная группа.
"С участием Донецка и Луганска. Без них точно ничего не решить", - подчеркнул он.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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