https://ria.ru/20210330/donbass-1603447813.html

Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу

Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу

Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:52

2021-03-30T13:52

2021-03-30T13:52

россия

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

"нормандская четверка"

донбасс

германия

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины обозначалось как одна из тем, обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки", на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов.В МИД Украины заявили, что только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.К тому же, по его словам, обсуждение видеоконференции идёт не только без Украины, но и без Донбасса.Собеседник агентства напомнил, что ключевым форматом урегулирования в Донбассе является контактная группа."С участием Донецка и Луганска. Без них точно ничего не решить", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html

https://ria.ru/20210330/donbass-1603446056.html

россия

донбасс

германия

украина

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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, "нормандская четверка", донбасс, германия, украина, в мире