Источник оценил заявления Киева о трехсторонней конференции по Донбассу
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заявления Киева о возможной видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции - это проявление мании величия: обсуждение на ней ситуации на юго-востоке Украины обозначалось как одна из тем, обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки", на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов.
В МИД Украины заявили, что только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.
"Это мания величия. Ситуация на Украине заявлялась как одна из тем. Наряду с другими. Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой", - сказал информированный источник РИА Новости в Москве.
К тому же, по его словам, обсуждение видеоконференции идёт не только без Украины, но и без Донбасса.
Собеседник агентства напомнил, что ключевым форматом урегулирования в Донбассе является контактная группа.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения