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Украина отказывается от диалога с ЛНР и ДНР, заявил Песков
Украина отказывается от диалога с ЛНР и ДНР, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины отказывается от диалога с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, но невозможно говорить о... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:23
2021-03-30T08:23
2021-03-30T10:12
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины отказывается от диалога с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, но невозможно говорить о планах урегулирования ситуации без учета их мнения."Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, украина, в мире