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Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия
Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия
Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:51
2021-03-30T07:51
2021-03-30T08:24
донбасс
дмитрий песков
москва
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".Он напомнил, что Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению."Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход", - сказал пресс-секретарь российского президента.Также Дмитрий Песков оценил позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения."Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное - за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - сказал пресс-секретарь президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донбасс, дмитрий песков, москва, политика
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва
надеется, что напряженность в Донбассе
не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам
".
Он напомнил, что Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению.
"Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Также Дмитрий Песков оценил позицию Киева
о невозможности выполнить Минские соглашения.
"Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное - за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - сказал пресс-секретарь президента.