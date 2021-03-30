Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/donbass-1603391464.html
Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия
Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия
Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:51
2021-03-30T08:24
донбасс
дмитрий песков
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:148:2908:1784_1920x0_80_0_0_5453e3ce709e934544b4a1d7bfbeb2c3.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".Он напомнил, что Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению."Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход", - сказал пресс-секретарь российского президента.Также Дмитрий Песков оценил позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения."Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное - за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - сказал пресс-секретарь президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html
донбасс
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_0e1fb0dfa7727bf42864c1c18badb67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, дмитрий песков, москва, политика

Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия

07:51 30.03.2021 (обновлено: 08:24 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Он напомнил, что Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению.
"Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 21:31Сказано в эфире
"Чем дальше, тем откровеннее". Что задумал Киев в Донбассе?
Также Дмитрий Песков оценил позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения.
"Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное - за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - сказал пресс-секретарь президента.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
ДонбассДмитрий ПесковМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
12:12В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
12:09"Карты" Apple получили функцию, которая есть у конкурентов уже много лет
12:08Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции
12:08В Госдуме оценили перспективы проекта о регистрации домашних животных
Лента новостейМолния