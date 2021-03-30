https://ria.ru/20210330/donbass-1603391464.html

Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия

Кремль надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия

Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:51

2021-03-30T07:51

2021-03-30T08:24

донбасс

дмитрий песков

москва

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".Он напомнил, что Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению."Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход", - сказал пресс-секретарь российского президента.Также Дмитрий Песков оценил позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения."Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное - за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - сказал пресс-секретарь президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html

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донбасс, дмитрий песков, москва, политика