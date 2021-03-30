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Россиянам назвали способ пассивно получать сто тысяч рублей в месяц
Россиянам назвали способ пассивно получать сто тысяч рублей в месяц
Начать получать дополнительный доход в сто тысяч рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги, пишут "Известия" со ссылкой на экономистов. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:26
2021-03-30T11:26
владимир верещак
бкс мир инвестиций
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начать получать дополнительный доход в сто тысяч рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги, пишут "Известия" со ссылкой на экономистов.Так, аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что дивиденды от акций, купоны от облигаций и выплаты из фондов недвижимости являются основными способами получения ренты, которая может достигать 6-7 процента годовых (0,5–0,6% в месяц).Он отметил, что для ежемесячного получения дополнительных ста тысяч рублей необходимо вложить около двадцати миллионов рублей.В свою очередь, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко посоветовал начинающим инвесторам обратить внимание на облигации, тогда как опытным — на дивидендные акции. Кроме того, чтобы получать пассивный доход в размере ста тысяч рублей, Ревенко рекомендовал открыть банковский депозит, а также вкладывать в недвижимость или в чужой бизнес-проект.Ранее финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак напомнил тем, кто задумался о пассивном доходе, что нельзя забирать из портфеля больше, чем было заработано, и складывать все в одну корзину.
https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html
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владимир верещак, бкс мир инвестиций, общество

Россиянам назвали способ пассивно получать сто тысяч рублей в месяц

11:26 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начать получать дополнительный доход в сто тысяч рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги, пишут "Известия" со ссылкой на экономистов.
Так, аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что дивиденды от акций, купоны от облигаций и выплаты из фондов недвижимости являются основными способами получения ренты, которая может достигать 6-7 процента годовых (0,5–0,6% в месяц).
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Он отметил, что для ежемесячного получения дополнительных ста тысяч рублей необходимо вложить около двадцати миллионов рублей.
В свою очередь, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко посоветовал начинающим инвесторам обратить внимание на облигации, тогда как опытным — на дивидендные акции.
"При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать 6–7% дивидендной доходности", - рассказал эксперт.
Кроме того, чтобы получать пассивный доход в размере ста тысяч рублей, Ревенко рекомендовал открыть банковский депозит, а также вкладывать в недвижимость или в чужой бизнес-проект.
Ранее финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак напомнил тем, кто задумался о пассивном доходе, что нельзя забирать из портфеля больше, чем было заработано, и складывать все в одну корзину.
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Владимир ВерещакБКС Мир инвестицийОбщество
 
 
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