https://ria.ru/20210330/detsady-1603480107.html

В Минпросвещения рассказали об обеспечении детей местами в детсадах

В Минпросвещения рассказали об обеспечении детей местами в детсадах

Местами в российских детских дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей, эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года, заявил директор... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:19

2021-03-30T16:19

2021-03-30T16:19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Местами в российских детских дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей, эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко."На 1 января 2018 года в РФ среди детей от 1,5 до 3 лет было более 255 тысяч не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день на 1 января 2021 года... эта очередь, количество этих детей было сокращено на 70%, в том числе за счет средств национального проекта "Образование", и сейчас количество детей, не обеспеченных местами, безусловно, еще очень высоко - 89 тысяч, но работа в этом направлении продолжается", - рассказал он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".Семченко также рассказал, что в Минюсте сейчас находится на утверждении документ, регламентирующий порядок обучения в семейной форме, а также о преимущественном зачислении в одни школы братьев и сестер.

https://ria.ru/20210329/posobiya-1603251640.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество