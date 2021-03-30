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В Минпросвещения рассказали об обеспечении детей местами в детсадах
В Минпросвещения рассказали об обеспечении детей местами в детсадах
Местами в российских детских дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей, эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года, заявил директор... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:19
2021-03-30T16:19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Местами в российских детских дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей, эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко."На 1 января 2018 года в РФ среди детей от 1,5 до 3 лет было более 255 тысяч не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день на 1 января 2021 года... эта очередь, количество этих детей было сокращено на 70%, в том числе за счет средств национального проекта "Образование", и сейчас количество детей, не обеспеченных местами, безусловно, еще очень высоко - 89 тысяч, но работа в этом направлении продолжается", - рассказал он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".Семченко также рассказал, что в Минюсте сейчас находится на утверждении документ, регламентирующий порядок обучения в семейной форме, а также о преимущественном зачислении в одни школы братьев и сестер.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения рассказали об обеспечении детей местами в детсадах

16:19 30.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДети и воспитательница на занятиях в детском саду
Дети и воспитательница на занятиях в детском саду - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Местами в российских детских дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей, эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.
"На 1 января 2018 года в РФ среди детей от 1,5 до 3 лет было более 255 тысяч не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день на 1 января 2021 года... эта очередь, количество этих детей было сокращено на 70%, в том числе за счет средств национального проекта "Образование", и сейчас количество детей, не обеспеченных местами, безусловно, еще очень высоко - 89 тысяч, но работа в этом направлении продолжается", - рассказал он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".
Семченко также рассказал, что в Минюсте сейчас находится на утверждении документ, регламентирующий порядок обучения в семейной форме, а также о преимущественном зачислении в одни школы братьев и сестер.
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