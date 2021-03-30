https://ria.ru/20210330/delo-1603461397.html

СК завел дело на пенсионера, открывшего стрельбу по людям в Мытищах

СК завел дело на пенсионера, открывшего стрельбу по людям в Мытищах

Следователи завели дело на пенсионера, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:50

2021-03-30T14:50

2021-03-30T16:04

стрельба в мытищах

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи завели дело на пенсионера, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома, но 61-летний собственник, не пустив сотрудников, начал стрелять по ним, а также бросил гранату.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, следственный комитет россии (ск рф), происшествия