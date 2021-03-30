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СК завел дело на пенсионера, открывшего стрельбу по людям в Мытищах
СК завел дело на пенсионера, открывшего стрельбу по людям в Мытищах
Следователи завели дело на пенсионера, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:50
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи завели дело на пенсионера, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома, но 61-летний собственник, не пустив сотрудников, начал стрелять по ним, а также бросил гранату.
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стрельба в мытищах, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завел дело на пенсионера, открывшего стрельбу по людям в Мытищах

14:50 30.03.2021 (обновлено: 16:04 30.03.2021)
 
Кадр камеры видеонаблюдения в коттеджном поселке Новые Вешки
Кадр камеры видеонаблюдения в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи завели дело на пенсионера, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:02
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах
По предварительным данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома, но 61-летний собственник, не пустив сотрудников, начал стрелять по ним, а также бросил гранату.
 
Стрельба в МытищахСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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