https://ria.ru/20210330/delo-1603409795.html

СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Красноярске

СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Красноярске

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомной собаки на ребенка, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:44

2021-03-30T10:44

2021-03-30T10:44

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

кировский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомной собаки на ребенка, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что в субботу вечером двухлетний ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его за лицо. Следователи полагают, что нападение произошло из-за "системных нарушений и просчетов" должностных лиц управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска в Октябрьском районе.Это не первый случай нападения бездомных собак на людей в Красноярске. В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.

https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html

красноярский край

кировский район

красноярск

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, кировский район, красноярск, происшествия