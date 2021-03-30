https://ria.ru/20210330/delo-1603382037.html

В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме

В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме

Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:33

2021-03-30T00:33

2021-03-30T12:37

казань

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

россия

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ведомство отмечает, что следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия."Рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа", - подчёркивает региональное СУСК.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным ГУМЧС России по Татарстану, в 22.44 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб.

https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html

казань

россия

зеленодольск

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казань, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, россия, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия