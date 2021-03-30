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В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:33
2021-03-30T12:37
казань
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
россия
зеленодольск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ведомство отмечает, что следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия."Рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа", - подчёркивает региональное СУСК.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным ГУМЧС России по Татарстану, в 22.44 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб.
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казань, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, россия, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме

00:33 30.03.2021 (обновлено: 12:37 30.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
Взрыв газа и обрушение квартир в жилом доме в Зеленодольске
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске
1 из 12

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за взрыва обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
2 из 12

Из-за взрыва обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

На месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, Татарстан
3 из 12

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главной причиной ЧП следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
4 из 12

Главной причиной ЧП следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

Выбитые взрывом газа окна в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
5 из 12

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
6 из 12

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
7 из 12

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

На месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, Татарстан
8 из 12

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
9 из 12

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Дом должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске
10 из 12

Дом должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции дежурят на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
11 из 12

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
12 из 12

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажке на улице Ленина в Зеленодольске поступило в МЧС поздно вечером 29 марта.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за взрыва обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
4 из 12

Главной причиной ЧП следственное управление СК по Татарстану рассматривает утечку бытового газа. Однако в числе версий есть и попытка суицида одного из жильцов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Возбуждено несколько уголовных дел: о причинении смерти по неосторожности, о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Чтобы установить причины случившегося, назначены экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
9 из 12

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
10 из 12

Дом должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Госстройнадзора.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда, примут после заключения специалистов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Сотрудники пожарной службы МЧС работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ведомство отмечает, что следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия.
"Рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной – утечка бытового газа", - подчёркивает региональное СУСК.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, в 22.44 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 12:30
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
КазаньВзрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеРоссияЗеленодольскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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