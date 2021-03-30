https://ria.ru/20210330/burevestnik-1603465243.html

Китайское СМИ назвало новый козырь России для противостояния Западу

Китайское СМИ назвало новый козырь России для противостояния Западу

Ядерная установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван". РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:13

2021-03-30T15:13

2021-03-30T16:17

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ядерная установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван".По мнению китайских экспертов, ракеты "Буревестник" — это будущее главное оружие российских стратегических войск. В материале отмечается, что благодаря новым ракетам российской армии удастся усилить свое ядерное сдерживающее влияние. Сейчас, подчеркивает "Чжунго цзюньван", ни одна страна не может противопоставить "Буревестнику" систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар. Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года объявил о создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. В списке разработок значилась и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко ранее отмечал, что США отстают в этой области на 10-15 лет.

https://ria.ru/20200913/velikobritaniya-1577172695.html

https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html

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россия, китай, сша, в мире