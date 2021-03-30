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Китайское СМИ назвало новый козырь России для противостояния Западу
Китайское СМИ назвало новый козырь России для противостояния Западу
Ядерная установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:13
2021-03-30T16:17
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ядерная установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван".По мнению китайских экспертов, ракеты "Буревестник" — это будущее главное оружие российских стратегических войск. В материале отмечается, что благодаря новым ракетам российской армии удастся усилить свое ядерное сдерживающее влияние. Сейчас, подчеркивает "Чжунго цзюньван", ни одна страна не может противопоставить "Буревестнику" систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар. Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года объявил о создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. В списке разработок значилась и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко ранее отмечал, что США отстают в этой области на 10-15 лет.
https://ria.ru/20200913/velikobritaniya-1577172695.html
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россия, китай, сша, в мире

Китайское СМИ назвало новый козырь России для противостояния Западу

15:13 30.03.2021 (обновлено: 16:17 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ядерная установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван".
По мнению китайских экспертов, ракеты "Буревестник" — это будущее главное оружие российских стратегических войск.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября 2020, 16:48
В Британии заявили об опасности ракеты "Буревестник"
В материале отмечается, что благодаря новым ракетам российской армии удастся усилить свое ядерное сдерживающее влияние. Сейчас, подчеркивает "Чжунго цзюньван", ни одна страна не может противопоставить "Буревестнику" систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года объявил о создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. В списке разработок значилась и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко ранее отмечал, что США отстают в этой области на 10-15 лет.
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 03:52Новое оружие России
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
 
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