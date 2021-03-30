https://ria.ru/20210330/brakoner-1603270883.html

Лесная гвардия: почему егеря уходят в полицию

Лесная гвардия: почему егеря уходят в полицию

Ежегодно в России судят от 500 до 1000 браконьеров. Не только за незаконную охоту, но и за нападения на инспекторов природоохраны, в том числе — убийства. В... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:09

кроноцкий заповедник

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

забайкальский край

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Святослав Петров. Ежегодно в России судят от 500 до 1000 браконьеров. Не только за незаконную охоту, но и за нападения на инспекторов природоохраны, в том числе — убийства. В заповедниках говорят, что из-за сложностей с применением оружия и зарплаты в 20 тысяч рублей люди уходят в другие профессии. Обидная "награда"В Бурятии СК разбирает громкое уголовное дело. Сергея Красикова, инспектора Байкальского биосферного заповедника, заподозрили в том, что он избил браконьера и при задержании стрелял по автомобилю без предупреждения. Сам Красиков уверен, что действовал в рамках закона. Тем более что нарушители сопротивлялись и наехали на него машиной. У инспектора перелом руки и черепно-мозговая травма. Уголовное дело против него обернулось скандалом, обнажив ряд проблем в сфере природоохраны. Охота на инспектора Не считая уголовного дела, Красиков, можно сказать, отделался испугом: инспекторы регулярно погибают от рук браконьеров.Только за последние пару лет в заповедниках убили нескольких сотрудников. Например, в мае 2019-го с огнестрельными ранениями нашли 55-летнего Владимира Акимова из Собинского охотхозяйства Владимирской области. Услышал в лесу выстрелы — поехал на проверку и не вернулся. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего жителя Гусь-Хрустального района. По версии следствия, вместе с отчимом он занимался незаконной охотой в состоянии алкогольного опьянения. Акимов застал их за браконьерством, и парень выстрелил в него крупной картечью. После убийства преступники скрылись на его служебной машине.В Таборинском районе Свердловской области в ноябре 2019-го браконьер расправился сразу с двумя инспекторами. Обнаружили его в охотничьем домике в лесу. Одного преступник пристрелил, второго ударил топором по голове и несколько раз пырнул ножом.В начале марта 2021-го в Гулькевичском районе Кубани задержали человека, подозреваемого в убийстве госинспектора. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, это 54-летний местный житель, которого уже привлекали к уголовной ответственности. По версии следствия, егерь остановил его и попросил положить на землю оружие. Мужчина застрелил сотрудника природоохраны, забрал его ружье и скрылся.Прощай, оружие Закон дает госинспекторам заповедников право на досмотр и задержание нарушителей, а также применение против них оружия и спецсредств. Кроме того, права егерей защищает статья о нападении на государственных служащих. На практике же специалисты, с одной стороны, боятся давать отпор браконьерам, с другой — не всегда есть чем. Например, сейчас в Мордовском заповеднике сотрудники ходят безоружными: не успели пройти обучение из-за высокой загруженности. С нарушителями, которых тут, впрочем, почти не осталось, борются уговорами.Неестественный отбор Территория, за которой должны следить инспекторы, — огромная. По данным Минприроды, сегодня в России 13 тысяч особо охраняемых природных зон (ООПТ) — это десятки заповедников, национальных парков и природных заказников. Контролеров мало. С 2010 года количество государственных инспекторов и егерей сократилось в десять раз. Летом 2020-го работало почти 4,3 тысячи сотрудников. Сейчас — еще меньше. Специалисты увольняются из-за низких зарплат: например, в Мордовском заповеднике они получают максимум 23 тысячи рублей."Такая ситуация почти по всей стране", — говорит Александр Ручин. Впрочем, по словам директора Кроноцкого биосферного заповедника (Камчатка) Петра Шпиленка, большинство работает не за деньги: они энтузиасты и ценители природы.В Минприроды подтверждают: кадровый дефицит государственных инспекторов связан с низкой оплатой труда.Погоня на сломанной технике Руководители заповедников говорят, что выделяемых денег не хватает даже на базовые нужды — обеспечение сотрудников униформой, техникой и оружием. "Один комплект одежды стоит 14 тысяч, — объясняет Александр Ручин. — Даже на это не всегда есть средства. А еще техника ломается постоянно — еще 15 процентов бюджета". При этом заповедникам запрещено закупать иностранную технику. По словам инспекторов, отечественные снегоходы и внедорожники сильно уступают иностранным, как с точки зрения проходимости, так и в надежности. Браконьеры же пользуются дорогой и мощной техникой — догнать их удается не всегда. Подготовка в стратегии Еще одна проблема — отсутствие учреждений, которые занимались бы подготовкой государственных инспекторов."Людей обучают на местах — везде по своей программе, — поясняет директор Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка Михаил Овдин. — Понятное дело, что вуз под такое количество специалистов открывать никто не будет. Это и не нужно, но вот курсы повышения квалификации были бы кстати. Сейчас есть частные инициативы. Например, что-то похожее делает концерн "Калашников" на собственной базе. Но это все не постоянно".В подготовке специалистов помогает и Greenpeace. По словам представителей Минприроды, необходимо сформировать многоуровневую структуру подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Это одна из основных целей стратегии развития системы "Особо охраняемых природных территорий" до 2030 года.Уходят в ОМОНПока же из-за условий работы инспекторы часто идут служить в полицию. Эксперты отмечают: из-за ситуации с Красиковым может пострадать престиж профессии инспектора. Тем временем потребность в таких специалистах только растет. Наносимый браконьерами ущерб стабильно увеличивается. Сейчас его оценивают почти в 20 миллиардов рублей ежегодно. По данным Агентства правовой информации, с 2016 по 2019 год по статье 258 УК "Незаконная охота" осудили почти три тысячи человек. В основном браконьеров наказывали штрафами или давали условный срок.При этом, по словам министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, в стране нет эффективного механизма компенсации ущерба объектам животного мира и среде их обитания.

https://ria.ru/20210113/ob-okhote-1591722366.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кроноцкий заповедник, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), забайкальский край