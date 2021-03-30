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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/braki-1603430172.html
Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
Католической церкви не грозит никакого раскола из-за запрета на благословение однополых пар, и никаких послаблений в этом вопросе не предполагается, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:26
2021-03-30T12:26
религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Католической церкви не грозит никакого раскола из-за запрета на благословение однополых пар, и никаких послаблений в этом вопросе не предполагается, заявил РИА Новости ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин, комментируя дискуссию вокруг соответствующего решения Конгрегации доктрины веры.Ранее структура римской курии указала на недопустимость благословения священниками однополых пар, заявление было утверждено папой Франциском. В сообщении Конгрегации говорилось, что Римско-католическая церковь (РКЦ) "не обладает и не может обладать полномочиями", чтобы благословлять союзы людей одного пола. При этом констатировалось, что "в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении" подобных союзов.После этого ряд священников и епископов РКЦ из разных стран выступили с критикой в СМИ или своих социальных сетях позиции Конгрегации, заявив, в частности, что однополые влюбленные пары являются "частью божественного плана".Комментируя наметившуюся дискуссию, Алексей Юдин заметил, что катехизис (вероучение) Католической церкви остается неизменным, и принятую позицию в отношении к подобным союзам в РКЦ "никто менять не собирается". По мнению эксперта, речь может идти лишь об отдельных случаях неповиновения священноначалию, а не о некой тенденции."Могут быть какие-то, ну, совсем "сорвиголовы". Но это их частная инициатива, которая идет вразрез с позицией Церкви. С точки зрения Церкви такого рода формы общежития или союза, как ни крути, не могут быть уподоблены таинству брака, никаких аналогий быть не может. Если человек рискует каким-то образом санкционировать союз между мужчиной и мужчиной и женщиной и женщиной, тогда он выходит за границу Католической церкви", - сказал Юдин.По его мнению, зачастую какие-то критические отзывы могут быть связаны с непониманием того, что делать в каждом конкретном случае, с "пастырской проблемой". И здесь, по словам Юдина, важно понять, что священники могут работать с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, у которых "есть проблемы", "поодиночке". То есть, пояснил собеседник агентства, если "человек сам по себе ищет Бога" и просит обычного благословения у священника, то никто не вправе ему отказать, а вот благословение именно на однополые отношения и на подобный "брак" – это уже совсем другое, и здесь навстречу идти нельзя.По словам ватиканиста, папа Римский Франциск "прекрасно понимает сложность всех проблем, стоящих сейчас перед Церковью, в том числе и в этой области – пастырства для гомосексуалистов и вообще для всех людей такого рода ориентации". "Церковь все равно потенциально принимает их как своих. Но по отдельности. Что явствует из документа Конгрегации", - добавил эксперт.При этом он подчеркнул, что сам понтифик нисколько не откланяется от католического вероучения в этом вопросе.В октябре прошлого года большой резонанс вызвал документальный фильм "Франциск" американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского, в котором папа Франциск заявил о необходимости законодательства о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой. Также он высказался о праве людей нетрадиционной сексуальной ориентации быть в семье, и о том, что они тоже являются детьми Божьими."Там папа как раз очень аккуратно высказался о форме подобного общежития - не союза, "взаимного существования", - что оно не должно быть объектом государственного насилия. И в этом вся сложность проблемы: Церковь это не принимает как форму брака и никогда не примет, но, с другой стороны, государственное насилие, любые формы притеснения тоже должны быть исключены", - пояснил Юдин.
https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html
https://ria.ru/20201022/svyaschennik-1581018185.html
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римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)

Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков

12:26 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКарабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане
Карабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Католической церкви не грозит никакого раскола из-за запрета на благословение однополых пар, и никаких послаблений в этом вопросе не предполагается, заявил РИА Новости ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин, комментируя дискуссию вокруг соответствующего решения Конгрегации доктрины веры.
Ранее структура римской курии указала на недопустимость благословения священниками однополых пар, заявление было утверждено папой Франциском. В сообщении Конгрегации говорилось, что Римско-католическая церковь (РКЦ) "не обладает и не может обладать полномочиями", чтобы благословлять союзы людей одного пола. При этом констатировалось, что "в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении" подобных союзов.
После этого ряд священников и епископов РКЦ из разных стран выступили с критикой в СМИ или своих социальных сетях позиции Конгрегации, заявив, в частности, что однополые влюбленные пары являются "частью божественного плана".
Комментируя наметившуюся дискуссию, Алексей Юдин заметил, что катехизис (вероучение) Католической церкви остается неизменным, и принятую позицию в отношении к подобным союзам в РКЦ "никто менять не собирается". По мнению эксперта, речь может идти лишь об отдельных случаях неповиновения священноначалию, а не о некой тенденции.
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"Могут быть какие-то, ну, совсем "сорвиголовы". Но это их частная инициатива, которая идет вразрез с позицией Церкви. С точки зрения Церкви такого рода формы общежития или союза, как ни крути, не могут быть уподоблены таинству брака, никаких аналогий быть не может. Если человек рискует каким-то образом санкционировать союз между мужчиной и мужчиной и женщиной и женщиной, тогда он выходит за границу Католической церкви", - сказал Юдин.
По его мнению, зачастую какие-то критические отзывы могут быть связаны с непониманием того, что делать в каждом конкретном случае, с "пастырской проблемой". И здесь, по словам Юдина, важно понять, что священники могут работать с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, у которых "есть проблемы", "поодиночке". То есть, пояснил собеседник агентства, если "человек сам по себе ищет Бога" и просит обычного благословения у священника, то никто не вправе ему отказать, а вот благословение именно на однополые отношения и на подобный "брак" – это уже совсем другое, и здесь навстречу идти нельзя.
По словам ватиканиста, папа Римский Франциск "прекрасно понимает сложность всех проблем, стоящих сейчас перед Церковью, в том числе и в этой области – пастырства для гомосексуалистов и вообще для всех людей такого рода ориентации". "Церковь все равно потенциально принимает их как своих. Но по отдельности. Что явствует из документа Конгрегации", - добавил эксперт.
При этом он подчеркнул, что сам понтифик нисколько не откланяется от католического вероучения в этом вопросе.
В октябре прошлого года большой резонанс вызвал документальный фильм "Франциск" американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского, в котором папа Франциск заявил о необходимости законодательства о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой. Также он высказался о праве людей нетрадиционной сексуальной ориентации быть в семье, и о том, что они тоже являются детьми Божьими.
"Там папа как раз очень аккуратно высказался о форме подобного общежития - не союза, "взаимного существования", - что оно не должно быть объектом государственного насилия. И в этом вся сложность проблемы: Церковь это не принимает как форму брака и никогда не примет, но, с другой стороны, государственное насилие, любые формы притеснения тоже должны быть исключены", - пояснил Юдин.
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22 октября 2020, 15:43Религия и мировоззрение
Католический священник пояснил слова папы Франциска об однополых союзах
 
Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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