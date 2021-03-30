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Боррель раскритиковал сближение России и Китая для противодействия Западу
Боррель раскритиковал сближение России и Китая для противодействия Западу
Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США, написал в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:43
2021-03-30T12:29
в мире
россия
жозеп боррель
мария захарова
ван и (политик)
сергей лавров
евросоюз
москва
китай
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США, написал в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И. Министры заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от западных стран. Кроме того, по словам Борреля, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина. Политик предложил внимательно проанализировать, что именно движет этими государствами."Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество", — заявил он.Энергетика, как отметил Боррель, стала одним из ключевых аспектов отношений Москвы и Пекина. Так, последнему необходимы нефть и газ, которые он импортирует из России. "Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", — написал политик, подчеркнув, что это будет нелегко, так как для инфраструктуры нужны огромные инвестиции. Пекин, как напомнил представитель Евросоюза, также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.Кроме того, Боррель считает, что связь этих двух стран было бы неправильно анализировать только с экономической точки зрения."Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", — утверждает он.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы с Евросоюзом как организацией отношений нет, так как их инфраструктура была "уничтожена односторонними решениями Брюсселя". При этом министр отметил, что страна будет готова развивать взаимодействие на основе равноправия и поиска баланса интересов.Позднее Боррель назвал Россию "опасным" соседом, при этом призвав сохранить каналы для решения вопросов, которые представляют общий взаимный интерес, открытыми.Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала заявление Борелля не только как оскорбительное и не соответствующее действительности, но и как "дезинформационное". Конфронтационная риторика, по ее словам, должна остаться в прошлом, так как это наносит разрушительный удар "по западному реноме".
https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html
https://ria.ru/20210324/lavrov-1602524210.html
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в мире, россия, жозеп боррель, мария захарова, ван и (политик), сергей лавров, евросоюз, москва, китай, сша

Боррель раскритиковал сближение России и Китая для противодействия Западу

09:43 30.03.2021 (обновлено: 12:29 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США, написал в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И. Министры заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от западных стран. Кроме того, по словам Борреля, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина. Политик предложил внимательно проанализировать, что именно движет этими государствами.
"Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество", — заявил он.
Энергетика, как отметил Боррель, стала одним из ключевых аспектов отношений Москвы и Пекина. Так, последнему необходимы нефть и газ, которые он импортирует из России.
"Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", — написал политик, подчеркнув, что это будет нелегко, так как для инфраструктуры нужны огромные инвестиции. Пекин, как напомнил представитель Евросоюза, также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Кроме того, Боррель считает, что связь этих двух стран было бы неправильно анализировать только с экономической точки зрения.
"Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", — утверждает он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы с Евросоюзом как организацией отношений нет, так как их инфраструктура была "уничтожена односторонними решениями Брюсселя". При этом министр отметил, что страна будет готова развивать взаимодействие на основе равноправия и поиска баланса интересов.
Позднее Боррель назвал Россию "опасным" соседом, при этом призвав сохранить каналы для решения вопросов, которые представляют общий взаимный интерес, открытыми.
Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала заявление Борелля не только как оскорбительное и не соответствующее действительности, но и как "дезинформационное". Конфронтационная риторика, по ее словам, должна остаться в прошлом, так как это наносит разрушительный удар "по западному реноме".
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