https://ria.ru/20210330/bolnitsy-1603470981.html

В Челябинской области появятся две новые многопрофильные больницы

В Челябинской области появятся две новые многопрофильные больницы

Две многопрофильные больницы появятся в городах Магнитогорск и Златоуст Челябинской области, в настоящее время ведется проектирование медицинских объектов,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:31

2021-03-30T15:31

2021-03-30T15:32

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Две многопрофильные больницы появятся в городах Магнитогорск и Златоуст Челябинской области, в настоящее время ведется проектирование медицинских объектов, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.С 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области, глава региона Алексей Текслер работает в Москве. Во вторник губернатор принял участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации, где обсуждалось социальное развитие региона.Он уточнил, что важно привлекать новых, молодых, амбициозных врачей. Если говорить про Магнитогорск, то там планируется сделать одно многофункциональное больничное учреждение, в Златоусте - подобная история, пояснил губернатор.Первый замгубернатора региона Ирина Гехт уточнила на заседании в СФ, что решение о проектировании медучреждения в Магнитогорске и больничного комплекса в Златоусте было принято властями в прошлом году. "Это территории, которые отделены от Челябинска и для них принципиально создание таких многопрофильных больниц. Обе больницы рассчитаны на 650 коек. Надеюсь, что в следующем году проектирование закончим", - отметила она.Гехт добавила, что в августе прошлого года было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы в Сосновском районе, и она была построено за рекордные 74 дня. "Она может принять до 500 больных… Сейчас мы достраиваем вторую очередь на почти 200 коек", - сказала она.По данным пресс-службы правительства региона, решение о строительстве медицинских объектов было принято, учитывая протяженность области, а также отсутствия нового строительства подобных объектов на протяжении более 50 лет. Так, в Магнитогорске и Златоусте появятся две крупные многопрофильные больницы, это повысит эффективность оказания медицинской помощи населению.По данным пресс-службы правительства региона, в Челябинской области в прошлом году уже был построен крупный медицинский объект - инфекционная больница, которая в случае режима чрезвычайной ситуации может принимать до 500 пациентов. По данным минздрава региона, уже 1 апреля будет сдана вторая очередь и дополнительные 190 мест, что позволит вернуть к плановой помощи еще одну госпитальную базу.Как сообщила пресс-служба минздрава региона, важную часть развития социальной сферы в Челябинской области составляет совершенствование системы здравоохранения. На Южном Урале работает трехуровневая система оказания медицинской помощи: 24 медицинские организации третьего уровня, 41 медучреждение второго уровня и 69 организаций первого уровня, в системе здравоохранения работают более 3,1 тысячи медицинских и аптечных организаций, уточняет минздрав.

https://ria.ru/20210318/blagoustroystvo-1601822332.html

https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, здоровье - общество, совет федерации рф, челябинская область, общество