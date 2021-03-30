https://ria.ru/20210330/bezdomnye-1603472852.html

Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson

Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson

Власти Берлина рассматривают возможность использовать вакцину Johnson & Johnson, которая требует только одной прививки, для вакцинации бездомных, сообщила... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:42

2021-03-30T15:42

2021-03-30T15:42

распространение коронавируса

johnson & johnson

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48f730772f8a8180b97bf6b1bce0f8bf.jpg

БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Власти Берлина рассматривают возможность использовать вакцину Johnson & Johnson, которая требует только одной прививки, для вакцинации бездомных, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.В настоящее время в Германии используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. Во втором квартале, как ожидается, в стране начнут применять препарат от Johnson & Johnson."Мы договорились с центральным властями, что Johnson & Johnson будет применяться в частных врачебных кабинетах, потому что нужна только одна прививка. Мы также обсудим с коллегами, стоит ли применять Johnson & Johnson для вакцинации бездомных, потому что вторую прививку для бездомных организовать сложнее", - заявила она на пресс-конференции во вторник.Власти Берлина проводили подсчет числа бездомных в городе в начале 2020 года, тогда численность бездомного населения города оценили почти в 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601655151.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

johnson & johnson, германия, берлин (город), в мире