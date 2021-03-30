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Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson
Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson
Власти Берлина рассматривают возможность использовать вакцину Johnson & Johnson, которая требует только одной прививки, для вакцинации бездомных, сообщила... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:42
2021-03-30T15:42
распространение коронавируса
johnson & johnson
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Власти Берлина рассматривают возможность использовать вакцину Johnson &amp; Johnson, которая требует только одной прививки, для вакцинации бездомных, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.В настоящее время в Германии используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. Во втором квартале, как ожидается, в стране начнут применять препарат от Johnson &amp; Johnson."Мы договорились с центральным властями, что Johnson &amp; Johnson будет применяться в частных врачебных кабинетах, потому что нужна только одна прививка. Мы также обсудим с коллегами, стоит ли применять Johnson &amp; Johnson для вакцинации бездомных, потому что вторую прививку для бездомных организовать сложнее", - заявила она на пресс-конференции во вторник.Власти Берлина проводили подсчет числа бездомных в городе в начале 2020 года, тогда численность бездомного населения города оценили почти в 2 тысячи человек.
https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601655151.html
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johnson & johnson, германия, берлин (город), в мире

Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson

15:42 30.03.2021
 
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Mel Evans
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Власти Берлина рассматривают возможность использовать вакцину Johnson & Johnson, которая требует только одной прививки, для вакцинации бездомных, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.
В настоящее время в Германии используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. Во втором квартале, как ожидается, в стране начнут применять препарат от Johnson & Johnson.
"Мы договорились с центральным властями, что Johnson & Johnson будет применяться в частных врачебных кабинетах, потому что нужна только одна прививка. Мы также обсудим с коллегами, стоит ли применять Johnson & Johnson для вакцинации бездомных, потому что вторую прививку для бездомных организовать сложнее", - заявила она на пресс-конференции во вторник.
Власти Берлина проводили подсчет числа бездомных в городе в начале 2020 года, тогда численность бездомного населения города оценили почти в 2 тысячи человек.
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