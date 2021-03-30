https://ria.ru/20210330/benzin-1603381840.html

Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти

Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:29

2021-03-30T00:29

2021-03-30T10:51

цены на нефть

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.По словам чиновника, на стоимости топлива в России сказываются три фактора.Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка."И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — заключил Сорокин.Он добавил, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика