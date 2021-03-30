https://ria.ru/20210330/benzin-1603381840.html
Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти
Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:29
2021-03-30T00:29
2021-03-30T10:51
цены на нефть
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.По словам чиновника, на стоимости топлива в России сказываются три фактора.Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка."И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — заключил Сорокин.Он добавил, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно.
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c990f31832e37c064ba7b05847542928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Замглавы Минэнерго
России Павел Сорокин
в беседе с kp.ru
объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.
По словам чиновника, на стоимости топлива в России сказываются три фактора.
"Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше пяти тысяч рублей за бочку", — объяснил Сорокин.
Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка.
"И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — заключил Сорокин.
Он добавил, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно.