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Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти
Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:29
2021-03-30T10:51
цены на нефть
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.По словам чиновника, на стоимости топлива в России сказываются три фактора.Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка."И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — заключил Сорокин.Он добавил, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно.
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цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти

00:29 30.03.2021 (обновлено: 10:51 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.
По словам чиновника, на стоимости топлива в России сказываются три фактора.

"Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше пяти тысяч рублей за бочку", — объяснил Сорокин.

Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка.
"И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — заключил Сорокин.
Он добавил, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно.
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Цены на нефтьПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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