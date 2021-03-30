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В Иране заявили о последствиях, если США будут медлить с отменой санкций
В Иране заявили о последствиях, если США будут медлить с отменой санкций
Вашингтон должен вернуться в ядерную сделку и отменить санкции, иного пути нет, заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:44
2021-03-30T11:05
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джо байден
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вашингтон должен вернуться в ядерную сделку и отменить санкции, иного пути нет, заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что администрация американского президента Джо Байдена планирует уже на этой неделе выдвинуть новое предложение иранской стороне относительно ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Издание указывало, что новое предложение, о котором идет речь, предусматривает приостановку Ираном некоторых видов ядерной деятельности, таких как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20%, в обмен на смягчение Вашингтоном экономических санкций.По его словам, у США "нет иного рационального пути, кроме возвращения в ядерную сделку и полной отмены санкций".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран должен продемонстрировать готовность к сотрудничеству в рамках ядерной сделки, "мяч на стороне Тегерана". Как заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, эта позиция противоречит логике и первым вернуться к СВПД должен Вашингтон.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210304/lavrov-1599913697.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден, иран, сша, в мире

В Иране заявили о последствиях, если США будут медлить с отменой санкций

10:44 30.03.2021 (обновлено: 11:05 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вашингтон должен вернуться в ядерную сделку и отменить санкции, иного пути нет, заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что администрация американского президента Джо Байдена планирует уже на этой неделе выдвинуть новое предложение иранской стороне относительно ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Издание указывало, что новое предложение, о котором идет речь, предусматривает приостановку Ираном некоторых видов ядерной деятельности, таких как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20%, в обмен на смягчение Вашингтоном экономических санкций.
"С каждым днем промедление, связанное с отменой санкций против Ирана, не только понижает шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий в качестве первостепенного и последнего пути решения противоречий, но и отдаляет их (нарушителей сделки - ред.) от перспективы наличия лучших отношений с Ираном", - приводит слова Рабии информационный портал правительства.
По его словам, у США "нет иного рационального пути, кроме возвращения в ядерную сделку и полной отмены санкций".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран должен продемонстрировать готовность к сотрудничеству в рамках ядерной сделки, "мяч на стороне Тегерана". Как заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, эта позиция противоречит логике и первым вернуться к СВПД должен Вашингтон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:05
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Джо БайденИранСШАВ мире
 
 
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