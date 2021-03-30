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Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии
Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии
Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, в составе банды Басаева и Хаттаба участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 года, приговорен к 14... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:37
2021-03-30T10:37
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, в составе банды Басаева и Хаттаба участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 года, приговорен к 14 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа он и более тысячи других боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчатками, посягали на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, обеспечивавших общественную безопасность в Ботлихском районе Дагестана.Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html
https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html
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россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

10:37 30.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, в составе банды Басаева и Хаттаба участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 года, приговорен к 14 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа он и более тысячи других боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчатками, посягали на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, обеспечивавших общественную безопасность в Ботлихском районе Дагестана.
"Приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже.
Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:44
Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
Задержание бывшего боевика из банды Басаева. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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РоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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