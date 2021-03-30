https://ria.ru/20210330/basaev-1603408558.html

Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, в составе банды Басаева и Хаттаба участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 года, приговорен к 14... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:37

2021-03-30T10:37

2021-03-30T10:37

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов, в составе банды Басаева и Хаттаба участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 года, приговорен к 14 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа он и более тысячи других боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчатками, посягали на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, обеспечивавших общественную безопасность в Ботлихском районе Дагестана.Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html

https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html

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россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия