https://ria.ru/20210330/avto-1603389830.html

Названы пять непростительных ошибок автомобилистов

Названы пять непростительных ошибок автомобилистов

Портал "Автовзгляд" предупредил автолюбителей о пяти непростительных ошибках при обслуживании машин после зимнего периода. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:25

2021-03-30T07:25

2021-03-30T07:25

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564866945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10b51f4c75abeae3d5fcf5bb53fe31c8.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" предупредил автолюбителей о пяти непростительных ошибках при обслуживании машин после зимнего периода.Автор материала советует водителям проверить и, при необходимости, зачистить мелкой "наждачкой" клеммы на аккумуляторной батарее. Отмечается, что за зиму они могут сильно окислиться из-за противогололедных реагентов, потенциально приводя к проблемам при заряде аккумулятора и пуске двигателя из-за ухудшения электрического контакта.Схожая ситуация может возникнуть и с генератором. Портал напоминает, что это устройство расположено еще ближе к земле, поэтому оно испытывает большее воздействие внешней среды. Окислившиеся клеммы генератора грозят как проблемами с питанием аккумулятора, так и в принципе с работой всех электроприборов. Предупредить эту ситуацию также поможет простая зачистка клемм.Портал советует обязательно проверить уровень хладагента в кондиционере после зимы. Его недостаточное количество может привести к поломке компрессора климатической системы.Кроме того, водитель должен обратить внимание и на состояние воздушного фильтра, напоминает портал. Из-за слякоти, царящей на зимних дорогах в крупных городах, в него попадает грязная водяная взвесь, которая сильно засоряет фильтр, так что весной может потребоваться его замена.Помимо этого, автор материала рекомендует проверить состояние радиатора охлаждения мотора. Как пишет портал, водители чаще при осмотре уделяют внимание радиатору кондиционера, но он лишь частично прикрывает собой радиатор охлаждения двигателя, который также остается подвержен ударам камней и мусора с дорог.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html

https://ria.ru/20210329/avto-1603277216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто