https://ria.ru/20210330/avstriya-1603531813.html

Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину "Спутник V"

Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину "Спутник V"

Закупка российского препарата "Спутник V" от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:45

2021-03-30T20:45

2021-03-30T20:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

себастьян курц

австрия

в мире

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Закупка российского препарата "Спутник V" от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш.Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что страна с февраля находится в контакте с российской стороной по вопросу "Спутника V"."Очень приятно, что многократные призывы австрийской врачебной палаты закупить дополнительные вакцины от COVID были услышаны", - прокомментировал Секереш заявления канцлера.Врач подчеркнул, что только благодаря закупке вакцин удастся преодолеть пандемию.Закупку препарата поддержал также Харальд Марер - глава палаты экономики Австрии, общенациональной организации, которая представляет интересы австрийского делового сообщества. "Мы поддерживаем инициативу по закупке "Спутника V" для Австрии. Речь идет о том, чтобы прививать каждый день. Мы не можем позволить себе пауз при проведении вакцинации. Важно осуществить тщательную, но быструю регистрацию", - заявил он.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603454083.html

австрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире