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https://ria.ru/20210330/avstriya-1603531813.html
Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину "Спутник V"
Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину "Спутник V"
Закупка российского препарата "Спутник V" от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:45
2021-03-30T20:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Закупка российского препарата "Спутник V" от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш.Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что страна с февраля находится в контакте с российской стороной по вопросу "Спутника V"."Очень приятно, что многократные призывы австрийской врачебной палаты закупить дополнительные вакцины от COVID были услышаны", - прокомментировал Секереш заявления канцлера.Врач подчеркнул, что только благодаря закупке вакцин удастся преодолеть пандемию.Закупку препарата поддержал также Харальд Марер - глава палаты экономики Австрии, общенациональной организации, которая представляет интересы австрийского делового сообщества. "Мы поддерживаем инициативу по закупке "Спутника V" для Австрии. Речь идет о том, чтобы прививать каждый день. Мы не можем позволить себе пауз при проведении вакцинации. Важно осуществить тщательную, но быструю регистрацию", - заявил он.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603454083.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину "Спутник V"

20:45 30.03.2021
 
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Закупка российского препарата "Спутник V" от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что страна с февраля находится в контакте с российской стороной по вопросу "Спутника V".
"Очень приятно, что многократные призывы австрийской врачебной палаты закупить дополнительные вакцины от COVID были услышаны", - прокомментировал Секереш заявления канцлера.
Врач подчеркнул, что только благодаря закупке вакцин удастся преодолеть пандемию.

"Я хочу лично поздравить канцлера Курца с таким промежуточным результатом переговоров и рекомендую закупку", - сказал он.

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Закупку препарата поддержал также Харальд Марер - глава палаты экономики Австрии, общенациональной организации, которая представляет интересы австрийского делового сообщества. "Мы поддерживаем инициативу по закупке "Спутника V" для Австрии. Речь идет о том, чтобы прививать каждый день. Мы не можем позволить себе пауз при проведении вакцинации. Важно осуществить тщательную, но быструю регистрацию", - заявил он.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
 
 
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