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Австрия хочет купить миллион доз вакцины "Спутник V"
Австрия хочет купить миллион доз вакцины "Спутник V"
Австрия рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил канцлер Себастьян Курц. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:35
2021-03-30T15:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
коронавирусы
себастьян курц
здоровье - общество
австрия
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ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Австрия рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил канцлер Себастьян Курц.Курц подчеркнул, что в вопросе вакцин не должно быть "геополитических шор". "Единственное, что должно играть роль, — это насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она", — уверен он.Канцлер добавил, что с февраля Австрия находится в хорошем контакте с российской стороной, и выразил за это благодарность.Как сообщили в ведомстве канцлера, Вена рассматривает возможность закупки российской вакцины в апреле-июне. Переговоры уже идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована".В конце февраля Курц обсуждал поставки "Спутника V" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, а в начале марта встретился в Вене с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор состоялись уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с участием РФПИ, российского посла Дмитрия Любинского, австрийского Министерства здравоохранения и финансовых органов."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. "Спутник V" одобрили уже 58 стран с общим населением более полутора миллиардов человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, здоровье - общество, австрия, в мире

Австрия хочет купить миллион доз вакцины "Спутник V"

13:35 30.03.2021 (обновлено: 15:59 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Австрия рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил канцлер Себастьян Курц.
"Если Австрия получит дополнительно миллион доз вакцины, она смогла бы раньше вернуться к нормальности и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", — приводит его слова ОЕ24.
Курц подчеркнул, что в вопросе вакцин не должно быть "геополитических шор".
"Единственное, что должно играть роль, — это насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она", — уверен он.
Канцлер добавил, что с февраля Австрия находится в хорошем контакте с российской стороной, и выразил за это благодарность.
Как сообщили в ведомстве канцлера, Вена рассматривает возможность закупки российской вакцины в апреле-июне. Переговоры уже идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована".
В конце февраля Курц обсуждал поставки "Спутника V" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, а в начале марта встретился в Вене с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор состоялись уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с участием РФПИ, российского посла Дмитрия Любинского, австрийского Министерства здравоохранения и финансовых органов.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. "Спутник V" одобрили уже 58 стран с общим населением более полутора миллиардов человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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