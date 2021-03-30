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Австрия хочет купить миллион доз вакцины "Спутник V"

Австрия хочет купить миллион доз вакцины "Спутник V"

Австрия рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил канцлер Себастьян Курц. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:35

2021-03-30T13:35

2021-03-30T15:59

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себастьян курц

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ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Австрия рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины "Спутник V", заявил канцлер Себастьян Курц.Курц подчеркнул, что в вопросе вакцин не должно быть "геополитических шор". "Единственное, что должно играть роль, — это насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она", — уверен он.Канцлер добавил, что с февраля Австрия находится в хорошем контакте с российской стороной, и выразил за это благодарность.Как сообщили в ведомстве канцлера, Вена рассматривает возможность закупки российской вакцины в апреле-июне. Переговоры уже идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована".В конце февраля Курц обсуждал поставки "Спутника V" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, а в начале марта встретился в Вене с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор состоялись уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с участием РФПИ, российского посла Дмитрия Любинского, австрийского Министерства здравоохранения и финансовых органов."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. "Спутник V" одобрили уже 58 стран с общим населением более полутора миллиардов человек.

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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