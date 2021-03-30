https://ria.ru/20210330/astrazeneca-1603534544.html
В ФРГ будут применять вакцину AstraZeneca только для людей старше 60 лет
В ФРГ будут применять вакцину AstraZeneca только для людей старше 60 лет
Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca с 31 марта будет применяться в Германии только для лиц старше 60 лет, сообщило агентство DPA со... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:11
2021-03-30T21:11
2021-03-30T21:41
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
германия
в мире
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca с 31 марта будет применяться в Германии только для лиц старше 60 лет, сообщило агентство DPA со ссылкой на решение конференции при участии главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана и его коллег из федеральных земель."Согласно решению министров здравоохранения федерации и земель, вакцина от коронавируса AstraZeneca будет применяться со среды только для лиц старше 60 лет. Для лиц моложе 60 лет вакцинацию можно продолжать только после оценки врача и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования", — сообщает агентство со ссылкой на документ.Ранее во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля.Ранее власти Берлина, других регионов Германии сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.В Германии вакцинация препаратом была возобновлена 19 марта.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире
БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости.
Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca
с 31 марта будет применяться в Германии
только для лиц старше 60 лет, сообщило агентство DPA со ссылкой на решение конференции при участии главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана
и его коллег из федеральных земель.
"Согласно решению министров здравоохранения федерации и земель, вакцина от коронавируса AstraZeneca будет применяться со среды только для лиц старше 60 лет. Для лиц моложе 60 лет вакцинацию можно продолжать только после оценки врача и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования", — сообщает агентство со ссылкой на документ.
Ранее во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля.
Ранее власти Берлина, других регионов Германии сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
В Германии вакцинация препаратом была возобновлена 19 марта.