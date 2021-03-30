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https://ria.ru/20210330/astrazeneca-1603470795.html
В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca
В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca
Правительство Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, власти города ожидают рекомендаций экспертов, при... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:30
2021-03-30T15:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Правительство Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, власти города ожидают рекомендаций экспертов, при этом тяжелых побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом в столице Германии не зарегистрировано, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.Ранее стало известно, что берлинские клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.По ее словам, Берлин рассчитывает, что уже в течение дня эксперты Постоянной комиссии по вакцинации и Института Пауля Эрлиха дадут свои рекомендации по AstraZeneca.Власти Мюнхена на фоне сообщений об осложнениях также решили в качестве меры предосторожности приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц младше 60 лет, сообщается на сайте города. Прежде всего это касается запланированных прививок в центре вакцинации и клинике ISAR.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , берлин (город), в мире

В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca

15:30 30.03.2021 (обновлено: 15:58 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Правительство Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, власти города ожидают рекомендаций экспертов, при этом тяжелых побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом в столице Германии не зарегистрировано, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.
Ранее стало известно, что берлинские клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

"Мы решили пока не прививать людей моложе 60 лет - независимо от пола - вакциной AstraZeneca. Это мера предосторожности. То, что сделали (клиники) Charite и Vivantes, я также воспринимают как меру предосторожности. В такие времена невозможно быть слишком осторожным. <…> Те, кто уже сделал прививку и у кого не было побочных эффектов, - а у нас не было трагических случаев - у них отличная защита иммунитета, вакцина, как и прежде, хорошая. Но когда появляются новые данные, то нужно подождать, пока они будут проанализированы", - заявила Калайчи на пресс-конференции.

По ее словам, Берлин рассчитывает, что уже в течение дня эксперты Постоянной комиссии по вакцинации и Института Пауля Эрлиха дадут свои рекомендации по AstraZeneca.
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Европа мстит AstraZeneca
Власти Мюнхена на фоне сообщений об осложнениях также решили в качестве меры предосторожности приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц младше 60 лет, сообщается на сайте города. Прежде всего это касается запланированных прививок в центре вакцинации и клинике ISAR.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
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