https://ria.ru/20210330/angarskaya-1603443856.html
Весившая 130 килограммов звезда Comedy Woman показала, как изменилась
Весившая 130 килограммов звезда Comedy Woman показала, как изменилась
Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в Instagram показала, как она изменилась после того, как сбросила лишний вес. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:47
2021-03-30T13:47
2021-03-30T13:47
шоубиз
comedy woman
надежда ангарская
россия
похудение
диеты
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в Instagram показала, как она изменилась после того, как сбросила лишний вес.Артистка опубликовала коллаж, под которым написала, что на снимках — она. "Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя", — пояснила Ангарская, добавив, что с возрастом стала выглядеть лучше.Комментаторы поддержали ее, подметив, что артистка стала "невероятно красивой"."Надо же. Как вес меняет человека...словно и не вы! Конечно вам идет! Вы молодец", — написала valhalla_fm_777. С ней согласился и abdula100264, подметив, что и до диет Ангарская была красивой.Goriunova6586 выразила восхищение целеустремленностью женщины. "Умница! Молодела. И Даже взгляд изменился. Не зря говорят что лишний вес придает женщине возраст. Так держать! Ты умничка!" — отметила khanukovagyuzelМногие из подписчиков также поинтересовались, как Ангарская добилась таких результатов.В марте прошлого года артистка рассказала, что смогла похудеть со 130 до 97 килограммов.
https://ria.ru/20210329/dolina-1603264078.html
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comedy woman, надежда ангарская, россия, похудение, диеты
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская
в Instagram показала, как она изменилась после того, как сбросила лишний вес.
Артистка опубликовала коллаж, под которым написала, что на снимках — она.
"Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя", — пояснила Ангарская, добавив, что с возрастом стала выглядеть лучше.
Комментаторы поддержали ее, подметив, что артистка стала "невероятно красивой".
"Надо же. Как вес меняет человека...словно и не вы! Конечно вам идет! Вы молодец", — написала valhalla_fm_777.
С ней согласился и abdula100264, подметив, что и до диет Ангарская была красивой.
"Вы реальный пример того, что все в этой жизни зависит от нас самих!" — написал the_f1rst.
Goriunova6586 выразила восхищение целеустремленностью женщины.
"Умница! Молодела. И Даже взгляд изменился. Не зря говорят что лишний вес придает женщине возраст. Так держать! Ты умничка!" — отметила khanukovagyuzel
Многие из подписчиков также поинтересовались, как Ангарская добилась таких результатов.
В марте прошлого года артистка рассказала, что смогла похудеть со 130 до 97 килограммов.