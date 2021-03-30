https://ria.ru/20210330/amerika-1603392784.html

Песков заявил о необходимости ревизии двусторонних отношений c США

Песков заявил о необходимости ревизии двусторонних отношений c США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поймет, куда двигаться в отношениях с США, после ревизии двусторонних отношений при нынешней... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:34

россия

дмитрий песков

сша

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поймет, куда двигаться в отношениях с США, после ревизии двусторонних отношений при нынешней администрации."Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".Москва считает, что надо не дать отношениям РФ и США скатываться дальше по наклонной, суть реакции Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало."Но суть его реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное - не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", - заявил Песков.Он добавил, что с учетом "нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях" было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. По словам Пескова, Путин сказал, что он открыт для такого общения."Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", - считает пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20210330/ssha-1603391186.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену "Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену 2021-03-30T08:05 true PT1M55S

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россия, дмитрий песков, сша, политика