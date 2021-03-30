https://ria.ru/20210330/abort-1603442549.html
Голикова сообщила о снижении числа абортов в России
Голикова сообщила о снижении числа абортов в России
С 2016 года число абортов в России сократилось на 39 процентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:28
2021-03-30T13:28
2021-03-30T14:22
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. С 2016 года число абортов в России сократилось на 39 процентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."Это серьезные цифры, но тем не менее <...> потенциал в этом вопросе еще есть", — сказала она.По словам вице-премьера, несмотря на сложности из-за пандемии, беременные женщины продолжают получать всю необходимую помощь.Она также отметила, что за последние пять лет более 230 тысяч пациенток проконсультировали в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и почти 50 тысяч из них (22 процента) решили рожать.Кроме того, добавила Голикова, благодаря мерам поддержки семей с детьми удалось замедлить темпы снижения рождаемости: в прошлом году этот показатель составил три процента, тогда как в 2019-м — восемь процентов. Выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка получили в прошлом году более 990 тысяч российских семей.Программа снижения младенческой смертности и числа абортов, направленная на совершенствование системы оказания медпомощи беременным женщинам, входит в нацпроект "Здравоохранение". Как заявлял в середине марта министр здравоохранения Михаил Мурашко, в прошлом году младенческая смертность оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума.
https://ria.ru/20210105/putin-1592065602.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
С 2016 года число абортов в России сократилось на 39 процентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Это серьезные цифры, но тем не менее <...> потенциал в этом вопросе еще есть", — сказала она.
По словам вице-премьера, несмотря на сложности из-за пандемии, беременные женщины продолжают получать всю необходимую помощь.
Она также отметила, что за последние пять лет более 230 тысяч пациенток проконсультировали в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и почти 50 тысяч из них (22 процента) решили рожать.
Кроме того, добавила Голикова, благодаря мерам поддержки семей с детьми удалось замедлить темпы снижения рождаемости: в прошлом году этот показатель составил три процента, тогда как в 2019-м — восемь процентов. Выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка получили в прошлом году более 990 тысяч российских семей.
Программа снижения младенческой смертности и числа абортов, направленная на совершенствование системы оказания медпомощи беременным женщинам, входит в нацпроект "Здравоохранение". Как заявлял в середине марта министр здравоохранения Михаил Мурашко
, в прошлом году младенческая смертность оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума.