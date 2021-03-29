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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603234905.html
Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T03:07
2021-03-29T03:07
распространение коронавируса
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр ГинцбургПо его словам, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать."Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем", - добавил Гинцбург.Как сообщалось ранее, Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных. Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
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россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), москва, общество

Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных

03:07 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

По его словам, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать.
"Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем", - добавил Гинцбург.
Как сообщалось ранее, Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных. Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
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Распространение коронавирусаРоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)МоскваОбщество
 
 
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