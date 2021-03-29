https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603234905.html

Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных

Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных

Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:07

2021-03-29T03:07

2021-03-29T03:07

распространение коронавируса

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр ГинцбургПо его словам, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать."Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем", - добавил Гинцбург.Как сообщалось ранее, Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных. Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1603003721.html

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россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), москва, общество