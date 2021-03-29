https://ria.ru/20210329/zarplata-1603314662.html

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:45

2021-03-29T15:45

2021-03-29T20:56

алексей кудрин

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.Сенаторы обратили внимание главы Счетной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное этой проблемы."Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике — только единицы стран позволили себе это сделать. Они подсчитали, что отдача самого образования для экономики будет существенно более высокой", — отметил Кудрин. Он подчеркнул, что нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения как есть, без изменений.При этом глава Счетной палаты отметил, что в России уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях очень высок. "Неравенство у нас — это одна из самых острых проблем, которую тоже надо нам рассматривать", — заявил он.

https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html

https://ria.ru/20210326/zarplata-1602964964.html

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алексей кудрин, экономика