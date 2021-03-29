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Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России
Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России
Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:45
2021-03-29T20:56
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.Сенаторы обратили внимание главы Счетной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное этой проблемы."Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике — только единицы стран позволили себе это сделать. Они подсчитали, что отдача самого образования для экономики будет существенно более высокой", — отметил Кудрин. Он подчеркнул, что нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения как есть, без изменений.При этом глава Счетной палаты отметил, что в России уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях очень высок. "Неравенство у нас — это одна из самых острых проблем, которую тоже надо нам рассматривать", — заявил он.
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алексей кудрин, экономика

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

15:45 29.03.2021 (обновлено: 20:56 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Вы ссылаетесь на западные страны: там, допустим, на 25 процентов в ВВП доля зарплат (бюджетников. — Прим. ред.) больше. Но производительность труда в среднем одного занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны", — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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"Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике — только единицы стран позволили себе это сделать. Они подсчитали, что отдача самого образования для экономики будет существенно более высокой", — отметил Кудрин. Он подчеркнул, что нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения как есть, без изменений.
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При этом глава Счетной палаты отметил, что в России уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях очень высок. "Неравенство у нас — это одна из самых острых проблем, которую тоже надо нам рассматривать", — заявил он.
 
Алексей КудринЭкономика
 
 
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