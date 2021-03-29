https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html

Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы — ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T00:15

2021-03-29T00:15

2021-03-29T00:41

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москва

зарплата

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы — ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью, в конце списка — республики Северного Кавказа и Ивановская область, свидетельствует исследование РИА Новости.Зарплата в малых городахПандемия коронавируса в 2020 году оказала влияние практически на все аспекты жизни во всех странах, и динамика зарплат в России не стала исключением. В прошедшем году, согласно статистике Росстата, зарплаты в России выросли слабее, чем в предыдущие годы.Номинальная средняя зарплата увеличилась в 2020 году на 6 процентов, против роста на 9,5 процента в 2019 году. В денежном выражении среднемесячная зарплата в прошедшем году в России составила 44,4 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом даже внутри субъектов федерации ситуация достаточно сильно отличается от одного населенного пункта к другому.В крупных городах зарплата обычно заметно выше (правда, и расходы, как правило, больше), а в средних и малых населенных пунктах, как показали результаты исследования РИА Новости, средняя зарплата обычно на 15-20 процентов меньше, чем в крупных городах этого же региона.Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты агентства провели третье ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в перечне использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты субъектов федерации) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого субъекта федерации отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2019 и 2020 годы с учетом выплаты НДФЛ.Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2020 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.В провинции платят меньшеЗарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в шести регионах из проанализированных (81 субъект Российской Федерации) зарплаты в провинции оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В шестерке таких регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.Как поясняют эксперты, такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно "экономические центры" в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями полезных ископаемых.Еще в девяти субъектах федерации зарплата в провинции очень близка (менее 5 процентов разницы) к зарплатам крупных городов, в этом перечне также много сырьевых регионов.В целом исследование показало, что почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах на 20 процентов меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. С одной стороны, это существенная разница, однако если рассматривать межрегиональные различия, она оказывается не такой значительной.Средние зарплаты между регионами могут отличаться более чем в четыре раза. И для каждого отдельного человека, возможно, рациональнее не просто ехать из родного небольшого населенного пункта в столицу своего субъекта федерации в поисках более высокой зарплаты, а искать возможности для заработка в экономически более развитом регионе.В трех субъектах Российской Федерации (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) в провинции зарплаты практически на треть меньше, чем в крупных городах.Природные ресурсы обеспечивают высокие зарплатыЛидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 100,4 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тысячи рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,76 и абсолютным значением 73 тысячи рублей. Сахалинская область с результатом 3,65 стандартных потребительских набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73,3 тысяч рублей заняла пятую строчку рейтинга.Как отмечают эксперты, лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах федерации работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.Первый субъект федерации, не специализирующийся на добыче полезных ископаемых и при этом характеризующийся высокими зарплатами в некрупных городах, — это Амурская область. Эксперты объясняют это наличием в регионе крупных строек: космодром Восточный и Амурский ГПХ. Эти "стройки века" обеспечивают достойной зарплатой большое количество людей.Как показало исследование, в целом медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2020 года на уровне 2,1, против 2,0 в 2019 году и 1,8 в 2018 году.В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 1,4-1,7. В целом у шести субъектов федерации это соотношение в 2020 году было менее 1,7, хотя в 2018 году таких было 14 регионов. Таким образом, зарплаты в провинции в небогатых регионах тоже демонстрируют рост.Как полагают аналитики, в среднесрочной перспективе разница зарплат между провинцией и крупными городами станет не расти, а скорее, сокращаться. Во-первых, будет играть роль фактор повышения трудовой мобильности граждан, в том числе из-за большего распространения личного транспорта. Во-вторых, значение будет иметь вывод производств за пределы городов в пригороды и в целом в сельскую местность. Скорее всего, считают эксперты, в ближайшие несколько лет зарплаты в малых и средних городах будут увеличиваться примерно с темпами роста зарплат в целом по региону.

https://ria.ru/20210322/zarplata-1602240250.html

https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

https://na.ria.ru/20210325/mirea-1602751339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, зарплата, общество