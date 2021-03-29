https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html
В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы
В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы
Житель Нижневартовского района ХМАО обвиняется в регулярных истязаниях 10-летнего ребенка своей сожительницы, он бил и угрожал ему из мести женщине на почве... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:37
2021-03-29T10:37
2021-03-29T10:37
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
нижневартовский район
ссср
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижневартовского района ХМАО обвиняется в регулярных истязаниях 10-летнего ребенка своей сожительницы, он бил и угрожал ему из мести женщине на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно версии следствия, 49-летний уроженец одно из республик бывшего СССР, ранее неоднократно отбывавший наказания в местах лишения свободы, "неоднократно применял насилие к сыну своей сожительницы". Следователи считают, что мужчина таким образом мстил ей за конфликты, происходившие, в том числе, на почве ревности.Так, ведомство уточняет, что рецидивист истязал 10-летнего ребенка в квартире, на улице, в магазине: бил по различным частям тела, головой об стену, душил мальчика, угрожал выбросить из окна.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, насколько плотно профильные органы контроля и профилактики работали с семьей и непосредственно с рецидивистом.
https://ria.ru/20210326/deti-1602921295.html
нижневартовский район
ссср
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), нижневартовский район, ссср, происшествия