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В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы
В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы
Житель Нижневартовского района ХМАО обвиняется в регулярных истязаниях 10-летнего ребенка своей сожительницы, он бил и угрожал ему из мести женщине на почве... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:37
2021-03-29T10:37
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
нижневартовский район
ссср
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижневартовского района ХМАО обвиняется в регулярных истязаниях 10-летнего ребенка своей сожительницы, он бил и угрожал ему из мести женщине на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно версии следствия, 49-летний уроженец одно из республик бывшего СССР, ранее неоднократно отбывавший наказания в местах лишения свободы, "неоднократно применял насилие к сыну своей сожительницы". Следователи считают, что мужчина таким образом мстил ей за конфликты, происходившие, в том числе, на почве ревности.Так, ведомство уточняет, что рецидивист истязал 10-летнего ребенка в квартире, на улице, в магазине: бил по различным частям тела, головой об стену, душил мальчика, угрожал выбросить из окна.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, насколько плотно профильные органы контроля и профилактики работали с семьей и непосредственно с рецидивистом.
https://ria.ru/20210326/deti-1602921295.html
нижневартовский район
ссср
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), нижневартовский район, ссср, происшествия

В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы

10:37 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижневартовского района ХМАО обвиняется в регулярных истязаниях 10-летнего ребенка своей сожительницы, он бил и угрожал ему из мести женщине на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно версии следствия, 49-летний уроженец одно из республик бывшего СССР, ранее неоднократно отбывавший наказания в местах лишения свободы, "неоднократно применял насилие к сыну своей сожительницы". Следователи считают, что мужчина таким образом мстил ей за конфликты, происходившие, в том числе, на почве ревности.
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Так, ведомство уточняет, что рецидивист истязал 10-летнего ребенка в квартире, на улице, в магазине: бил по различным частям тела, головой об стену, душил мальчика, угрожал выбросить из окна.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего"... По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, насколько плотно профильные органы контроля и профилактики работали с семьей и непосредственно с рецидивистом.
 
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)Нижневартовский районСССРПроисшествия
 
 
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