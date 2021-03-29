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Наука
https://ria.ru/20210329/xiaomi-1603321769.html
Xiaomi показала суперфлагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra
Xiaomi показала суперфлагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra
Смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra получили максимальные характеристики. Устройства показали в рамках большой презентации Xiaomi, которая транслировалась... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:20
2021-03-29T16:20
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гаджеты
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra получили максимальные характеристики. Устройства показали в рамках большой презентации Xiaomi, которая транслировалась на YouTube.Xiaomi Mi 11 Pro оснащен 6,81-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 3200 x 1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 888 и поддерживает 5G. Mi 11 Pro оснащен тройной камерой: 50 Мп с системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13-мегапиксельный "ширик" OmniVision и перископный телефотосенсор на 8 Мп. Модель оснащена полным набором интерфейсов и коммуникаций, оснащена аккумулятором на 5000 мАч и беспроводной зарядкой с рекордной мощностью 67 Вт.Еще серьезнее выглядит Xiaomi Mi 11 Ultra, в который разработчики вложили самые современные технологии. Экран и платформа здесь аналогичны Pro-версии. Совершенно иначе выглядит камерный блок. Во-первых, в нем размещен миниатюрный дисплей для любителей селфи. Во-вторых, в дополнение к 50-мегапиксельному сенсору добавлены сверхширокоугольник с автофокусом на 48 Мп и телефото с таким же разрешением. Для смартфона можно заказать керамический корпус, но и стандартный защищен от воды по стандарту IP68, что гарантирует работоспособность устройства даже большой глубине.Базовая версия Mi 11 Pro 8/128 ГБ обойдется на китайском рынке в 5300 юаней (61 000 рублей по текущему курсу). Цена на Ultra-версию стартует с 6000 юаней (70 000 рублей). Когда смартфоны появятся на глобальном рынке и в России пока не сообщается.
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РИА Новости
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android, xiaomi inc, гаджеты, технологии

Xiaomi показала суперфлагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra

16:20 29.03.2021
 
© XiaomiXiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra получили максимальные характеристики. Устройства показали в рамках большой презентации Xiaomi, которая транслировалась на YouTube.
Xiaomi Mi 11 Pro оснащен 6,81-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 3200 x 1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 888 и поддерживает 5G. Mi 11 Pro оснащен тройной камерой: 50 Мп с системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13-мегапиксельный "ширик" OmniVision и перископный телефотосенсор на 8 Мп. Модель оснащена полным набором интерфейсов и коммуникаций, оснащена аккумулятором на 5000 мАч и беспроводной зарядкой с рекордной мощностью 67 Вт.
Еще серьезнее выглядит Xiaomi Mi 11 Ultra, в который разработчики вложили самые современные технологии. Экран и платформа здесь аналогичны Pro-версии. Совершенно иначе выглядит камерный блок. Во-первых, в нем размещен миниатюрный дисплей для любителей селфи. Во-вторых, в дополнение к 50-мегапиксельному сенсору добавлены сверхширокоугольник с автофокусом на 48 Мп и телефото с таким же разрешением. Для смартфона можно заказать керамический корпус, но и стандартный защищен от воды по стандарту IP68, что гарантирует работоспособность устройства даже большой глубине.
Базовая версия Mi 11 Pro 8/128 ГБ обойдется на китайском рынке в 5300 юаней (61 000 рублей по текущему курсу). Цена на Ultra-версию стартует с 6000 юаней (70 000 рублей). Когда смартфоны появятся на глобальном рынке и в России пока не сообщается.
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